Ferrari 488 Pista Piloti Ferrari con pochissimi km all’asta a Londra

Una Ferrari 488 Pista con allestimento “Piloti Ferrari” sarà battuta all’asta a Londra, dagli specialisti di RM Sotheby’s, nella sessione di vendita del 2 novembre 2024. L’esemplare destinato alla tentazione dei potenziali acquirenti è nato nel 2019. Ha la guida a destra e si offre alla vista con una vistosa vernice Blu Tour de France, abbinata ad una particolare livrea tricolore italiana. Gli interni sono in Alcantara Nero.

Fra i punti di forza dell’auto, la bassa percorrenza accumulata nel tempo. Con sole 426 miglia all’attivo, questa proposta offre un’opportunità eccezionale ai collezionisti, che potranno mettere in garage una vettura praticamente intonsa. Le stime della vigilia restringono il campo dei sognatori, perché si attende un incasso fra 500 mila e 550 mila euro: ben oltre le possibilità della gente comune.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

La Ferrari 488 Pista “Piloti Ferrari” presenta molti optional desiderabili, con grandissimo uso di fibra di carbonio, sistema di sollevamento delle sospensioni, tubi di scarico in titanio ed altro ancora. Non è facile imbattersi nella vendita di un esemplare del genere, sia per la tiratura limitata, sia per il legame affettivo dei proprietari verso il modello, pensato per i driver sportivi del “cavallino rampante“, specie per quelli impegnati nei monomarca della casa emiliana.

La vettura di cui ci stiamo occupando sottolinea il rapporto intimo del marchio con il mondo delle corse. Il know-how racing è stato travasato a piene mani nel suo DNA, ma la fruibilità quotidiana non è per nulla compromessa, anche grazie all’elettronica particolarmente evoluta. Sotto il cofano posteriore della Ferrari 488 Pista Piloti sprigiona la sua energia un motore V8 biturbo da 3.9 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 720 cavalli a 8.000 giri al minuto, su un peso a secco di soli 1.280 chilogrammi.

Ne deriva un quadro prestazionale di altissimo lignaggio, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.6 secondi. La velocità massima supera quota 340 km/h. Ciò che le cifre non raccontano sono, però, la magia del feeling di guida, l’efficienza dinamica e le emozioni stellari che questa “rossa” (pardon…blu) è in grado di elargire a chi sta a bordo.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s