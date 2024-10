Anche una Ferrari 458 Italia nel garage di Taylor Swift, la cantante più ricca

Quello di Taylor Swift è un nome che guadagna spesso la centralità nei network della comunicazione, per lo spessore del personaggio e i suoi incredibili successi professionali. Fresca la notizia del suo insediamento al vertice della classifica delle musiciste più ricche del mondo, con un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari. Non stupisce, quindi, che lei e il fidanzato Travis Kelce, abbiano in garage delle auto da sogno, complice anche la loro passione per i gioielli a quattro ruote. La raccolta comprende anche una splendida Ferrari 458 Italia.

Questa non è la “rossa” più recente ed esclusiva, ma ha fascino da vendere. Rispetto alle discendenti V8 e V6 è pure più elegante e raffinata nello stile. In più vanta una motorizzazione aspirata, senza turbine e senza aggiunte di unità elettriche.

Il suo cuore ad 8 cilindri da 4.5 litri, disposto in posizione posteriore centrale, è un inno al piacere, vecchio stampo. Eroga 570 cavalli di razza, con sonorità meccaniche di grande piacevolezza, che entrano in modo vibrante nell’apparato emotivo. Il quadro prestazionale, a diversi anni dalla sua uscita di scena, resta al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.4 secondi e una velocità massima di 325 km/h. Ciò che le cifre non raccontano sono la finezza del suo handling e il prezioso feedback di guida, che inebria chi sta al volante.

Sublimi le linee della carrozzeria, firmate Pininfarina. La 458 Italia di Taylor Swift è in tinta rossa: la migliore, oltre che la più tradizionale, insieme al giallo. Facile immaginare le emozioni vissute dalla diva statunitense al volante di questa supercar del “cavallino rampante”.

Taylor Swift è la regina della musica country pop contemporanea. Questa cantautrice ha bruciato le tappe. A soli 34 anni è la “Paperona” (consentitemi il neologismo) delle sette note. Alla crescita esponenziale del suo patrimonio, oltre ai successi musicali, hanno concorso altri investimenti. La sua potenza di fuoco economica è davvero infinita. Con Travis Kelce, campione di football americano, può permettersi qualsiasi auto sportiva di razza, del presente e del passato. Se volesse, potrebbe comprare senza fatica anche la mitica Ferrari 250 GTO, ammesso che ne trovi una in vendita.

