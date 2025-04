Fiat: con Grande Panda, Pandissima, nuova Fastback e Multipla potrebbe raggiungere vette mai toccate

Fiat è già adesso il brand leader del gruppo Stellantis come numero di vendite di vetture a livello globale. La leadership come numero di immatricolazioni della casa torinese è destinato ad aumentare ulteriormente nel corso dei prossimi anni e non di poco con il debutto di numerosi modelli destinati ad avere un ruolo di primo piano nei rispettivi segmenti e di conseguenza ad aumentare e non di poco le vendite di Fiat e anche la quota di mercato.

E’ probabile che vendite e quote di mercato di Fiat tocchino vette mai raggiunte fino ad ora con le novità in arrivo

Un primo assaggio di ciò lo stiamo avendo con la Fiat Grande Panda che ha già raccolto molti ordini e che pare poter davvero dare alla casa torinese nuova linfa. Con le vendite che si sono aperte lo scorso 28 gennaio, la vettura è stata protagonista di recente del primo Porte Aperte. Questa auto rappresenta solo il primo tassello di una vera rivoluzione sul mercato per la casa italiana che continuerà la prossima estate con la nuova Pandissima versione più grande della nuova Big Panda. L’auto dovrebbe avere una lunghezza di 4,4 metri e arrivare sul mercato in versione a 5 e 7 posti sia elettrica che ibrida.

Con questa auto che avrà molto in comune con Grande Panda a livello estetico e di motori, la casa torinese tornerà in un segmento di mercato molto importante dove proverà a sfidare ad armi pari le cinesi e Dacia. Questo crossover dalle forme squadrate che nascerà su piattaforma Smart car arriverà sul mercato entro fine anno. A seguire nel 2026 sarà la volta della cosiddetta nuova Panda Fastback, un SUV coupè sempre di segmento C lungo circa 4,3 metri pensato per chi cerca qualcosa di più sportivo ma sempre dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Nel 2027 dovrebbe essere la volta di un nuovo pickup erede di Fiat Strada che sarà venduto anche in Europa essendo un’auto globale. Questa vettura dunque potrebbe portare il brand italiano di Stellantis ad essere leader anche nel segmento dei pickup. Infine nel 2028 potrebbe essere la volta di una nuova Multipla anche se al momento questa vettura deve essere confermata anche se ne ha parlato lo stesso CEO Oliver Francois dicendo che l’arrivo sul mercato è possibile al verificarsi di determinate condizioni. Con tutte queste auto che saranno vendute in quasi tutto il mondo è probabile che vendite e quote di mercato di Fiat tocchino vette mai raggiunte fino ad ora.