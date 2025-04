Fiat Grande Panda: aperti gli ordini in un altro mercato, ecco i prezzi

Fiat Grande Panda debutta su un altro mercato europeo. La première della vettura è accompagnata da un’offerta promozionale volta a invogliare i clienti a recarsi presso le concessionarie del marchio italiano. Il prezzo di lancio del modello parte da 454.900 corone pari a circa 18.000 euro. Il modello più economico è la versione Pop, alimentata da un sistema mild-hybrid composto da un motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri con 110 CV, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un cambio elettrificato eDCT a sei velocità. Per la versione Icon, i clienti di Fiat in Repubblica Ceca dovranno pagare 494.900 corone, mentre la Fiat Grande Panda La prima top di gamma costa 544.900 corone pari a circa 21.500 euro.

Sul mercato ceco è già possibile ordinare il nuovissimo modello Fiat Grande Panda

La versione elettrica con motore da 113 CV era in vendita al prezzo di 589.900 corone (circa 23.350 euro). I primi esemplari della Fiat Grande Panda arriveranno presso i concessionari autorizzati nel secondo trimestre di quest’anno. Il modello elettrico arriverà negli showroom a maggio, mentre la Fiat Grande Panda ibrida arriverà a giugno di quest’anno.

Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda presenta dimensioni compatte, linee pulite e interni puliti, che la rendono la vettura ideale sia per l’uso familiare sia per la mobilità urbana. L’aspetto robusto e fantasioso dell’auto, unito al suo design dinamico, ne enfatizzano le capacità e l’unicità. La Grande Panda è la prima vettura FIAT costruita sulla piattaforma “Smart Car Platform” Stellantis.

Grazie alla sua spaziosità e all’uso intelligente dello spazio, Fiat Grande Panda consente di trasportare comodamente fino a cinque persone. In questo senso, si distingue per uno degli spazi per le spalle più ampi dell’intero segmento, il che ne migliora ulteriormente la già eccezionale facilità d’uso. Offre ampi vani portaoggetti in posti inaspettati, come nel cruscotto, dove hanno un volume di 13 litri, di cui 3 litri in un solo vano portaoggetti. Inoltre, la Grande Panda ha un bagagliaio superiore alla media, con un volume massimo di 412 litri (versione ibrida) / 361 litri (versione elettrica), rendendola la scelta ideale sia per le attività familiari che per lo shopping quotidiano.

In linea con la sua strategia cromatica, FIAT sottolinea dettagli divertenti e originali che arricchiscono gli interni della Fiat Grande Panda. L’area di infotainment, il tunnel centrale, il cruscotto, le bocchette di ventilazione e le cuciture dei sedili sono impreziositi da dettagli gialli che delizieranno non solo il conducente, ma anche il passeggero. Il motivo principale degli interni è la speciale tonalità Blu Tasmania, che si integra armoniosamente con la combinazione cromatica degli esterni.

Le origini e l’influenza italiana del marchio FIAT si riflettono anche in altri elementi unici: ad esempio, il quadro strumenti digitale da 10” e la radio digitale da 10,25” si ispirano alla forma del circuito del Lingotto, mentre i fari anteriori e posteriori con cubi opalini richiamano le finestre delle facciate di questa fabbrica. La Fiat Grande Panda, che rafforza il ruolo pioneristico del marchio FIAT nel settore automobilistico in termini di sostenibilità, offre ai clienti la possibilità di scegliere una soluzione di mobilità ecologica ed etica grazie all’impiego di materiali sostenibili nella sua produzione.