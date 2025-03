Nuova Pandissima: questa estate Fiat vuole rovinare la festa a Dacia e alle cinesi

Nuova Fiat Pandissima è la prossima novità della casa torinese. Di recente è stato confermato dallo stesso CEO di Fiat Olivier Francois che la vettura debutterà nel corso della prossima estate per poi arrivare sul mercato entro fine anno. Con questa vettura, conosciuta anche come Giga Panda, Fiat si prepara a conquistare nuove quote di mercato a discapito della concorrenza comprese anche Dacia e le cinesi che fino ad oggi hanno avuto campo libero in quel segmento di mercato.

Nuova Pandissima piacerà a molti per le sue caratteristiche essendo una vettura di sostanza

Nuova Pandissima del resto è una vettura che per via delle sue caratteristiche è destinata a conquistare un gran numero di clienti soddisfacendo le più svariate esigenze, essendo un’auto di sostanza pratica e funzionale che può servire alle famiglie numerose avendo anche versioni a 7 posti, ma anche a chi lavora o a chi cerca un’auto spaziosa e moderna pronta per qualsiasi evenienza. Fiat è consapevole delle potenzialità di questa vettura che per certi versi potrebbe essere anche più importante di Fiat Grande Panda consentendo alla casa torinese di spingersi dove mai prima d’ora era stata. Di certo questo modello che sarà quasi certamente prodotto in Marocco su piattaforma smart car di Stellantis, sembra avere le carte in regola per occupare le prime posizioni nella classifica di vendite del suo segmento nella maggior parte dei mercati auto d’Europa.

Nuova Pandissima infatti arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento e in alcuni paesi anche con motore a benzina. Come detto poc’anzi ci sarà la versione a 5 posti e quella a 7. Gli interni di questa vettura saranno ampi, spaziosi e pratici. I prezzi in linea con quelli della concorrenza sicuramente invoglieranno molti ad acquistarla anche grazie ad un design molto accattivante. Qui vi mostriamo un render pubblicato solo poche ore fa dal designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva che a grandi linee ha creato quello che dovrebbe essere lo stile di questo modello. Comunque tra pochi mesi vedremo le prime immagini senza veli del modello che forse trapeleranno già prima dell’inizio della prossima estate. Lo stile comunque dovrebbe essere grosso modo quello che vedete in queste immagini. Non resta dunque che aspettare e assistere al debutto ufficiale la prossima estate.