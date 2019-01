Jeep Gladiator Rubicon: Mopar mostra una versione modificata del pick-up

Al Salone di Detroit, in programma dal 14 al 27 gennaio, Jeep e Mopar hanno presentato una versione modificata del nuovo Jeep Gladiator con allestimento Rubicon per mostrare al pubblico i tantissimi accessori proposti dalla divisione per i pezzi di ricambio di FCA.

Nello specifico, il particolare pick-up è presente nell’area di Mopar e ha lo scopo di risaltare il potenziale di personalizzazione per il più potente pick-up di medie dimensioni di sempre. Le modifiche effettuate da Mopar sull’esemplare di Jeep Gladiator Rubicon includono un kit di sollevamento da 2 pollici Jeep Performance Parts (JPP), luci a LED off-road da 5 e 7 pollici, delle portiere tubolari e delle griglie parasassi.

Jeep Gladiator: Mopar svela un esemplare Rubicon del nuovo pick-up

Presente anche uno speciale lunotto in tessuto che si abbina perfettamente alle portiere tubolari e non presente in nessun altro modello della sua categoria. Il logo JPP (Jeep Performance Parts) si trova sul retro, su entrambi i lati del cassone.

Altri accessori targati Mopar presenti sul Jeep Gladiator Rubicon includono degli esclusivi cerchi a 5 razze, una decalcomania sul cofano, una griglia Mopar oscurata e delle cinghie di fissaggio per il parabrezza. Sul retro troviamo delle barre trasversali con un portabici Mopar.

Per quanto riguarda l’abitacolo, sono presenti dei sedili Katzkin, tappetini all-season, maniglie Mopar e altro ancora. Infine, il pick-up in versione Rubicon vanta un sistema di scarico Mopar cat-back con presa di aspirazione dell’aria fredda Mopar che aggiungono coppia e potenza.