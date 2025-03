Fiat Grande Panda sta per arrivare nei concessionari: avvistata una bisarca piena

Fiat Grande Panda è sempre più vicina al debutto nei concessionari come testimoniano queste immagini pubblicate nelle scorse ore da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit che mostrano una bisarca piena di esemplari del nuovo modello di Fiat in viaggio verso le varie concessionarie italiane del brand di Stellantis.

Avvistata Bisarca piena di Fiat Grande Panda pronte per lo sbarco nelle concessionarie italiane di Fiat

Secondo quanto dichiarato da Alessio Scutari, manager di Fiat, il debutto ufficiale della nuova Fiat Grande Panda è previsto per la seconda metà di marzo, quindi tra circa due settimane. Tuttavia, nel frattempo, i primi carichi del nuovo modello sono già in viaggio. Nelle foto si distingue chiaramente una bisarca carica di esemplari della nuova Panda, sia in versione ibrida che elettrica, disponibili in una varietà di colori, tra cui rosso, oro, azzurro e bronzo. Un dettaglio curioso è che le vetture risultano già immatricolate, anche se non è chiaro il motivo. Potrebbe trattarsi di unità già acquistate online o prenotate presso concessionari, pronte per essere consegnate ai clienti. Tuttavia, considerando i tempi ristretti, questa ipotesi solleva alcuni dubbi.

Ciò che è certo è che la nuova Fiat Grande Panda ha già riacceso l’attenzione sul marchio Fiat, che lo scorso anno ha visto crescere le vendite quasi esclusivamente grazie alla Panda tradizionale. L’obiettivo della casa automobilistica è che questo nuovo modello non si limiti ad avere successo in Italia, ma possa affermarsi anche nei mercati internazionali, proprio come avveniva per Fiat negli anni d’oro.

Ricordiamo che in Italia Fiat Grande Panda nella versione entry level con motore ibrido e allestimento Pop parte da 18.900 euro mentre la versione entry con motore elettrico parte da 24.900 euro il tutto al netto di eventuali promozioni o incentivi. Vedremo dunque se una volta arrivata nelle concessionarie l’auto riceverà un vero e proprio bagno di folla come appare probabile.