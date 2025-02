Auto usate: la Fiat Panda al top fra i modelli più venduti in Italia nel 2024

Il 2024 si è chiuso da ormai un paio di mesi. Quelli utili a tracciare ulteriori bilanci legati al mercato dell’auto, nello specifico per ciò che riguarda le auto usate. In Italia si sono infatti registrati 5.410.612 passaggi di proprietà da gennaio a dicembre dello scorso anno, sulla base di un dato in crescita del 7,4% rispetto a quanto registrato nel 2023.

C’è una costante che capitalizza il dato massimo nella tabella dei veicoli più venduti fra le auto usate, appunto. Si tratta della inossidabile Fiat Panda che si è piazzata infatti al primo posto fra i modelli più acquistati, usati, in Italia; sono state infatti ben 254.923 le Fiat Panda destinatarie di passaggi di proprietà durante lo scorso anno. L’eterna Panda si lascia alle spalle la Lancia Ypsilon, con 90.951 passaggi di proprietà, l’altrettanto eterna Fiat Grande Punto, 88.893 unità scambiate, seguite da Fiat 500 con 87.309 passaggi e Citroën C3 con 71.732 unità usate scambiate. Una classifica dove le “italiane” trionfano a mani basse. Ancora una volta fra le alimentazioni più apprezzate in tema di auto usate scambiate in Italia, il diesel recita la parte del protagonista, davanti ai propulsori a benzina e a quelli dotati di tecnologia ibrida.

Le auto usate più apprezzate in Italia lo scorso anno sono soprattutto varianti diesel

Come già accennato, le auto usate più apprezzate in Italia lo scorso anno sono rappresentative di propulsori alimentati a gasolio. Le varianti dotate di propulsori alimentati a diesel rappresentano infatti il 44,8% della quota complessiva, pur registrando un calo pari al 2,8% rispetto al dato proposto a fine 2023. Le usate a diesel si piazzano davanti alle varianti a benzina, che a fine 2024 sono il 38,6% del totale in merito alle auto usate; qui il calo è pari allo 0,4% in meno rispetto a fine 2023. Alle loro spalle si piazzano i modelli dotati di tecnologia ibrida (mild e full) che rappresentano il 7,8% del totale grazie a una crescita del 2,4% rispetto ai passaggi di proprietà di fine 2023, seguiti dalle versioni a Gpl, con il 4,8% di quota in crescita dello 0,3% rispetto al 2023, da quelli a metano, quindi dalle ibride plug-in e infine dalle elettriche; queste ultime registrano una quota dello 0,8% fra le auto usate scambiate durante tutto il 2024 con un valore in crescita dello 0,3% rispetto a fine 2023.

In tema di regioni dove sono state scambiate più auto usate, la Lombardia rimane davanti a tutti con il 15,9% dei passaggi di proprietà totali registrati durante il 2024; seguono Lazio, Campania, Veneto e Sicilia che chiudono la Top 5. Guardando ai mesi più prolifici in tema di passaggi di proprietà, a dicembre si è registrata una crescita considerevole rispetto allo stesso mese del 2023; il dato percentuale è infatti cresciuto del 7,3%.