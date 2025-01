Alessio Scutari è il nuovo FIAT e Abarth Managing Director in Italia 

Alessio Scutari è stato nominato nuovo Managing Director di FIAT e Abarth per il mercato italiano, nell’ambito dell’organizzazione di Stellantis Italia, guidata da Antonella Bruno nel ruolo di Country Manager. Scutari, originario della Basilicata e laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università La Sapienza di Roma, vanta un’esperienza pluriennale nel settore automobilistico, maturata a livello nazionale, europeo e globale.

Alessio Scutari nominato nuovo FIAT e Abarth Managing Director in Italia

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo che gli hanno permesso di acquisire competenze approfondite in ambiti chiave come Marketing, Vendita e Post Vendita. Ha iniziato il suo percorso con il marchio Opel, per poi diventare Direttore Marketing di Citroën Italia, Head of Brand Experience per Alfa Romeo a livello globale e, più recentemente, Managing Director di Peugeot Italia.

Alessio Scutari avrà l’importante compito di guidare FIAT attraverso il suo ambizioso piano strategico, annunciato lo scorso 11 luglio durante le celebrazioni per i 125 anni del marchio. Questo progetto mira a consolidare e rafforzare la posizione di leadership di FIAT nel mercato italiano, prevedendo un completo rinnovamento della gamma di prodotti nei prossimi anni. La nuova offerta includerà esclusivamente modelli disponibili in versione ibrida o completamente elettrica, con un lancio annuale per i prossimi tre anni.

Il primo modello a essere presentato sarà la nuova Grande Panda, proposta sia in versione ibrida che 100% elettrica. Successivamente, entro la fine del 2025, arriverà anche la versione ibrida della leggendaria 500, prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, simbolo dell’eredità e del futuro del marchio. Questo piano rappresenta un passo cruciale nel percorso verso una mobilità sempre più sostenibile.

Alessio Scutari afferma con entusiasmo e determinazione: “Sento profondamente la responsabilità e l’onore di rappresentare i marchi FIAT e Abarth nel mercato italiano, un ruolo che porta con sé la sfida stimolante di consolidare ulteriormente la loro posizione di leadership nel panorama automobilistico nazionale. Al contempo, mi impegno ad accompagnare il marchio in un percorso ambizioso verso una mobilità sempre più sostenibile e innovativa. Per ottenere risultati commerciali significativi e garantire la piena soddisfazione delle aspettative dei clienti, intendo rafforzare in modo deciso la collaborazione con la rete dei concessionari e consolidare lo spirito di squadra tra i collaboratori di FIAT e Stellantis in Italia”.

Alessio Scutari prende il posto di Giuseppe Galassi, che assume l’importante ruolo di responsabile Marketing Communications. In questa nuova posizione, Galassi riporterà direttamente a Olivier Francois, attuale CEO di FIAT & Abarth e Chief Marketing Officer Globale di Stellantis, continuando a contribuire alla strategia di successo del gruppo.