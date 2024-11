Fiat Grande Panda: forse si partirà da 18.900 euro con il motore ibrido da 100 CV

Fiat Grande Panda presentata lo scorso 11 luglio non è ancora disponibile per l’ordine in Italia. Le sue vendite per il momento si sono aperte in Francia, Paesi Bassi e da qulche giorno anche in Portogallo. Per quanto riguarda il nostro paese non dovrebbe mancare molto. I prezzi ufficiali non si conosco ancora ma le voci in proposito si intensificano giorno dopo giorno. Tra gli addetti ai lavori si dice che la futura gamma di Fiat Grande Panda in Italia potrebbe avere tre allestimenti.

Fiat Grande Panda: tre allesimenti e prezzi che partono da 18.900 euro in Italia per il modello che è stato svelato lo scorso 11 luglio?

La Fiat Grande Panda, nella sua versione di base con motore ibrido da 100 CV, potrebbe avere un prezzo di partenza di 18.900 euro. Questo modello sarà equipaggiato con un motore a tre cilindri 1.2L da 100 CV, lo stesso che si trova nella Jeep Avenger mild-hybrid. La vettura è dotata di un sistema di distribuzione a catena e di un nuovo cambio automatico a sei marce, che integra un motore elettrico per migliorare l’efficienza complessiva.

Questo motore ibrido è una scelta tecnologica e rispettosa delle normative sulle emissioni, progettata per ridurre l’impatto ambientale. Tuttavia, l’integrazione del motore elettrico e del cambio automatico fa lievitare inevitabilmente il costo rispetto ai modelli con cambio manuale, come quello che equipaggia la nuova Citroën C3 2024, che monta un motore 1.0L a tre cilindri e offre una soluzione più economica.

Il livello di allestimento successivo, chiamato Icon, potrebbe avere lo stesso motore e un prezzo di 20.400 euro. Infine, la versione top di gamma, denominata La Prima, sarà probabilmente proposta al prezzo di 23.400 euro. In parallelo, si prevede che il prezzo della versione elettrica base della Fiat Grande Panda, con un’autonomia di 320 km, possa avvicinarsi a quello della La Prima a benzina, con un prezzo di partenza di 24.900 euro. Anche la versione elettrica avrà una sua versione top di lancio, la La Prima elettrica, che sarà venduta forse a 27.900 euro, offrendo così una scelta tra diverse opzioni a seconda delle preferenze e delle necessità del cliente.