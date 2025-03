1812 km del Qatar: una meritata top 10 per il Team Peugeot TotalEnergies

Con dieci interruzioni di gara (Safety-Car, Virtual Safety-Car e Full Course Yellow), la 1812 km del Qatar 2025 è stata movimentata sul Losail International Circuit. Il Team Peugeot TotalEnergies ha gestito bene queste fasi delicate e ha adattato le proprie strategie per rimanere in lizza e concludere nella top 10.

Qualificandosi in 10a posizione da Jean-Eric Vergne, la Peugeot 9X8 #93 ha avuto una partenza caotica, inclusa una penalità drive-through per non aver seguito le procedure in Full Course Yellow (circa 30 secondi persi), prima di essere penalizzata da una Safety-Car iniziale, e poi rientrare nel “giro di testa” grazie a una seconda Safety-Car. Mikkel Jensen ha poi fatto registrare giri veloci – 1min42s646 al 134° giro – prima di passare il volante a Jean-Eric Vergne, che ha completato un doppio stint, con il secondo stint su pneumatici duri sul lato sinistro e pneumatici medi sul lato destro. Paul Di Resta e Mikkel Jensen hanno preso il volante della #93 per concludere al 9° posto.

La partenza della PEUGEOT #94 è stata altrettanto movimentata, con un contatto al primo giro. Dopo un doppio stint con gomme dure, Loïc Duval ha ceduto il volante a Stoffel Vandoorne, che ha continuato con la stessa strategia di gomme. Alle 18:15, Malthe Jakobsen si è messo al volante della PEUGEOT 9X8 per la prima volta in gara, completando un eccellente doppio stint notturno di 64 giri che avrebbe ricordato a lungo. All’ottava ora di gara, dopo un’intensa battaglia in pista con la Porsche #5, la PEUGEOT 9X8 #94, allora guidata da Loïc Duval, ha purtroppo ricevuto una penalità drive-through, che l’ha esclusa dalla zona punti.

” È stata una gara piuttosto complicata, e molto serrata a metà gruppo “, riassume Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. ” Losail è un circuito che non degrada molto gli pneumatici, quindi non ci sono stati problemi con la quota di pneumatici qui. Tuttavia, la pista cambia molto e abbiamo dovuto trovare le giuste combinazioni di pneumatici a seconda delle condizioni, cercando di superare in astuzia i concorrenti alla nostra portata e sfruttare al meglio le Safety-Car per mantenere entrambe le nostre auto nel giro di testa il più a lungo possibile “.

Dopo oltre 8.000 chilometri percorsi in otto giorni sul circuito di Losail, il Team Peugeot TotalEnergies parteciperà a una sessione di sviluppo sul tracciato del Qatar prima di concentrarsi sulla prossima gara del FIA WEC, la 6 Ore di Imola (Italia), il 20 aprile.

Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport ha dichiarato: “ Le due vetture hanno concluso e sono state molto affidabili in questa gara di 10 ore, il che è un punto positivo perché abbiamo dovuto ricostruire la #94 prima delle qualifiche. Abbiamo estratto il massimo dal pacchetto che avevamo durante la gara e abbiamo sfruttato tutte le opportunità e le Safety-Car per riposizionarci in classifica. Sono molto orgoglioso del lavoro dell’intero team questa settimana. Ora, dobbiamo trovare un po’ più di ritmo per competere più regolarmente per i primi posti .”