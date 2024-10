Peugeot 9X8: Théo Pourchaire e Clément Novalak al volante al Bahrain Rookie Test

Il giorno dopo la finale del campionato FIA WEC 2024, i team avranno l’opportunità di testare i giovani talenti durante un Rookie Test organizzato sul Circuito Internazionale di Sakhir (5,412 km). Nel 2022 e nel 2023, il danese Malthe Jakbosen, che l’anno prossimo inizierà nel Team Peugeot TotalEnergies, ha potuto guidare la Peugeot 9X8 durante questi Rookie Test. Il 3 novembre, Théo Pourchaire e Clément Novalak saliranno al volante della Peugeot 9X8 2024.

I due piloti francesi scopriranno la nuova Peugeot 9X8 2024 sul Circuito Internazionale di Sakhir

Membro della FFSA Academy nel 2018 dopo un notevole debutto nel Karting, Théo Pourchaire (21 anni) ha ottenuto dieci podi e vinto il titolo di Campione FIA ​​Formula 2 lo scorso anno. In questa stagione ha maturato esperienza nella Super Formula (Giappone) e nella IndyCar (USA). Théo è stato anche pilota di riserva in Formula 1 per tre stagioni.

Campione britannico di Formula 3 nel 2019, Clément Novalak (23 anni) ha guidato anche nel Campionato del mondo di Formula 2 dove ha ottenuto una vittoria l’anno scorso. In questa stagione si è rivolto all’Endurance, nel campionato European Le Mans Series e ha concluso la sua prima 24 Ore di Le Mans sul podio nella categoria LMP2.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport: “ Per il Team Peugeot TotalEnergies, questi Rookie Test in Bahrein su Peugeot 9X8 sono una boccata d’aria fresca, anche se il ricondizionamento delle vetture dopo la gara richiede molto lavoro da parte di tutta la squadra. È sempre molto motivante e gratificante vedere i giovani piloti che arrivano con gli occhi ben aperti, che scoprono la squadra, la macchina, ecc.”

“Abbiamo selezionato due profili diversi. Théo è una monoposto con un track record già molto ampio ed è riconosciuto come una delle speranze delle monoposto. Clément ha più esperienza nell’Endurance con risultati convincenti nell’ELMS, in particolare un 2° posto in LMP2 alla 24 Ore di Le Mans 2024. Le sue statistiche in questa disciplina ci hanno attratto. Penso che sia una combinazione interessante. Saranno supervisionati da Paul di Resta e Malthe Jakobsen, anch’essi passati di lì prima di iniziare la prossima stagione. Ed è sempre molto interessante per noi avere feedback tecnici con una nuova prospettiva. » Il Rookie Test a bordo di Peugeot 9X8 si svolgerà domenica 3 novembre sul Circuito Internazionale di Sakhir (Bahrein) con due sessioni di prove libere.