Tripla vittoria per Alfa Romeo al “Best Cars”

Un’altra tripletta per Alfa Romeo: come lo scorso anno, il marchio italiano festeggia una tripla vittoria nel concorso “BEST CARS”. Per l’ottava volta i lettori di “auto motor und sport” hanno votato l’Alfa Romeo Giulia al primo posto nella categoria “Importazione di fascia media”. Anche Stelvio e Tonale hanno ricevuto l’ambito premio come “miglior automobile” nelle rispettive categorie.

Nel concorso dei lettori di “auto motor und sport”, tre modelli di Alfa Romeo si sono classificati al primo posto nella loro categoria

La rivista specializzata “auto motor und sport” di Stoccarda ha indetto per la 49a volta il concorso “BEST CARS”. Oltre 94.000 lettori hanno scelto i loro preferiti tra un numero record di 462 candidati in 13 categorie di concorso, includendo nelle loro classifiche anche modelli di veicoli di marchi importati. La cerimonia ufficiale di premiazione avrà luogo nell’ambito dell’anniversario del porto di Amburgo nel maggio 2025.

“Il risultato del concorso ‘BEST CARS’ è un’ulteriore conferma del grande entusiasmo degli appassionati di auto tedesche per la tecnologia innovativa e il linguaggio stilistico unico di Alfa Romeo. Siamo molto orgogliosi dell’ottava vittoria dell’Alfa Romeo Giulia e dei rinnovati primi posti dell’Alfa Romeo Tonale e del SUV Stelvio. Desidero ringraziare i lettori di “auto motor und sport” per la loro grande fiducia”, ha dichiarato Santo Ficili, Amministratore Delegato Alfa Romeo

L’Alfa Romeo Giulia ha festeggiato una netta vittoria nella categoria “Importazione di medie dimensioni” con una quota di voti del 23,8 percento. Il SUV di segmento C Tonale ha lasciato tutti i concorrenti alle spalle nella classifica delle importazioni della categoria di competizione “SUV compatti/Fuoristrada”. E i lettori di “auto motor und sport” hanno eletto il SUV Stelvio vincitore tra i modelli importati nella categoria “Grandi SUV/Fuoristrada”.

La cerimonia di premiazione dei BEST CARS Awards di “auto motor und sport” avrà luogo il 9 maggio 2025 nella sala dell’asta del pesce di Amburgo. La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione dell’inaugurazione dell’836° anniversario del porto di Amburgo. Successivamente la sala dell’asta del pesce verrà aperta al pubblico e verranno presentati i veicoli premiati.