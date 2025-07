Stellantis brevetta un sistema biometrico di accesso ai veicoli

Stellantis ha ottenuto il 1° luglio 2025 un nuovo brevetto dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) per un innovativo sistema di accesso ai veicoli basato sulla biometria. Il progetto, depositato nel marzo 2023, introduce un metodo che consente ai conducenti di entrare nella propria auto utilizzando dati biometrici, come impronte digitali o scansione del volto, anche in assenza di dispositivi tradizionali come chiavi o smartphone. Questa tecnologia, che fino a poco tempo fa sembrava futuristica, diventa oggi realtà brevettata, pronta per potenziali applicazioni concrete. Un’anteprima di questo sistema era già stata presentata nella Chrysler Halcyon Concept, ma ora Stellantis ha fatto un passo ufficiale verso la sua realizzazione.

Stellantis brevetta un innovativo sistema di accesso biometrico ai veicoli, superando chiavi e smartphone

In parole povere, questa tecnologia brevettata da Stellantis permette di sbloccare l’auto tramite riconoscimento facciale. Niente chiave, niente telefono: solo il volto. Il sistema utilizza una telecamera montata sul veicolo (come quella di retromarcia o quella sullo specchietto retrovisore) per catturare un’immagine di chi sta tentando di sbloccare l’auto. La maniglia della porta funge da punto di attivazione. Se la persona solleva la maniglia in una sequenza specifica – ad esempio tre sollevamenti, una pausa, quattro sollevamenti, un’altra pausa, poi altri due sollevamenti – il sistema si attiva. Una volta attivata, la fotocamera scatta una foto del volto della persona e la invia a un controller, che la confronta con le immagini memorizzate degli utenti preautorizzati. Se il volto corrisponde, il veicolo si sblocca. Altrimenti, rimane bloccato.

Questo sistema di Stellantis rappresenta un potenziale salvavita in situazioni critiche, come la perdita delle chiavi o un telefono scarico. In tali casi, basta attivare una sequenza predefinita sulla maniglia della portiera per far riconoscere il volto al veicolo ed entrare. È una soluzione utile anche in ambito familiare: il proprietario può autorizzare più utenti, come il partner o un figlio neopatentato. Il sistema è progettato per un consumo energetico minimo quando l’auto è spenta, poiché non utilizza sensori attivi costantemente, contribuendo così a preservare la batteria.

Inoltre, si appoggia a un’infrastruttura cloud sicura di Stellantis, che consente una verifica biometrica rapida e protetta tramite connessione wireless. Il tutto è compatibile con l’hardware già presente su molti veicoli, come telecamere ADAS e maniglie tradizionali, rendendolo modulare, efficiente e sostenibile dal punto di vista economico sia per i produttori che per gli utenti.Stellantis non ha ancora dichiarato ufficialmente quando o dove questo sistema potrebbe essere lanciato, ma data la sua presenza nel concept Halcyon e la recente approvazione del brevetto, è probabile che sia in fase di sviluppo per i futuri veicoli Chrysler, Dodge, Jeep o Ram.