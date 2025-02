Alfa Romeo Tonale: i cattivi risultati sul mercato accelerano l’arrivo della futura generazione?

Secondo indiscrezioni già nel 2028 Alfa Romeo Tonale potrebbe ricevere una nuova generazione. Ciò deriverebbe dall’esigenza di garantire che l’intera gamma del Biscione sia composta da auto con lo stesso family feeling e con le stesse tecnologie cosa che al momento non corrisponde al vero dato che l’attuale Tonale si basa su una vecchia piattaforma di Stellantis, la stessa usata dall’attuale Jeep Compass.

Vendite sempre più giù per Alfa Romeo Tonale: la nuova generazione anticiperà il suo debutto?

Stamattina vi abbiamo scritto dei pessimi risultati di gennaio per questo modello che vende molto meno di Alfa Romeo Junior. Il SUV compatto di Alfa Romeo è stato capace da solo di vendere più di Tonale, Giulia e Stelvio messe insieme. Se la cosa non ci stupisce per Giulia e Stelvio, presenti sul mercato ormai da un decennio e che presto riceveranno una nuova generazione, sicuramente si tratta di una notizia molto preoccupante per Alfa Romeo Tonale che invece dovrebbe avere ancora una carriera lunga diversi anni.

Non a caso si inizia a vociferare che se la situazione dovesse peggiorare ancora, questo potrebbe accelerare l’arrivo di una nuova generazione attualmente prevista per il 2028 su piattaforma STLA Medium che avrà una versione completamente elettrica e probabilmente almeno un’ibrida in gamma. Una nuova Alfa Romeo Tonale, che qui vi mostriamo in un celebre e recente render del designer Alessandro Masera, ci vorrebbe davvero come il pane in questo momento per Alfa Romeo, che secondo gli analisti è tra i brand di Stellantis che rischiano il taglio con l’arrivo del nuovo CEO che sarà annunciato entro la metà del 2025.

La nuova alfa Romeo Tonale dovrebbe avere uno stile più in sintonia con il resto della gamma del Biscione comprese le nuove Stelvio e Giulia rispettivamente in uscita nel 2025 e nel 2026. Si dice inoltre anche che dovrebbe guadagnare qualche cm per via della nuova piattaforma STLA Medium. Vedremo se in proposito ci saranno novità da qui a fine anno da parte del nuovo CEO del Biscione Santo Ficili deciso a risollevare le sorti del brand premium di Stellantis che nei prossimi anni se non ci saranno cambiamenti da parte di Stellantis, dovrebbe rinnovare la sua gamma con numerosi modelli da qui al 2030.