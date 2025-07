Nuova Fiat Pandina e altre due segmento A: futuro assicurato per Pomigliano

Con nuova Fiat Pandina e altre due segmento A che saranno prodotte su piattaforma STLA Small il futuro dello stabilimento Stellantis di Pomigliano sembra assicurato. La fabbrica campana di Stellantis è una di quelle che sembra avere meno problemi quando si pensa al futuro. Infatti le cose sembrano essere già delineate abbastanza bene anche se al momento non è ancora nota l’identità delle altre due auto che affiancheranno la city car di Fiat che promette di essere una vera bomba.

Nuova Fiat Pandina arriverà di sicuro entro il 2030 e insieme alla futura Fiat 500 elettrica promette di essere il fiore all’occhiello della futura produzione italica di Stellantis. La vettura potrebbe anche essere anticipata di una o due anni a seconda di come nel frattempo evolverà il mercato e dei risultati che l’attuale generazione registrerà. Quasi sicuramente sarà sia elettrica che ibrida. I prezzi in ambedue i casi dovrebbero essere molto ma molto interessanti perchè nel frattempo Stellantia avrà implementato nuove tecnologie che abbasseranno i prezzi e la renderanno competitiva con le altre segmento A comprese le cinesi.

Nuova Fiat Pandina avrà uno stile in parte ispirato a Fiat Grande Panda in parte alla prima generazione di Panda negli anni ’80 quindi il suo design sarà leggermente retrò. Ovviamente avrà tante cose in comune con il resto della famiglia Panda dagli interni alla tecnologia. La piattaforma sarà la stessa della 500 e dunque questo modello sembra avere le carte in regola per fare molto bene. Se Grande Panda punta a vendere 300 mila unità all’anno a livello globale, questa potrebbe fare anche di più.

Come abbiamo detto nuova Fiat Pandina non sarà sola a Pomigliano ma verrà affiancata da due nuove segmento A. Non si sa di quali brand di Stellantis. Difficilmente si tratterà di Fiat più probabilmente di altri marchi. Certezze però al momento non ve ne sono. Forse qualche dettaglio in più sarà chiarito quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale di Stellantis che prenderà il posto di Dare Forward 2030 che sarà pesantemente revisionato.