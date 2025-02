Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco come potrebbe trasformarsi in una fastback

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà molto diversa dalla versione attuale e anche da come molti se la erano immaginata. Infatti non sarà una berlina coupè dallo stile filante come qualcuno aveva ipotizzato fino a poche settimane fa ma bensì si tratterà di un mix tra una berlina e un crossover con uno stile da fastback coupé con una silhouette che per certi versi dovrebbe ricordare quella di altre auto di Stellantis come Peugeot 408 e Citroen C5 X ma ovviamente con uno stile ancora più sportivo, elegante e aerodinamico. La notizia è stata confermata di recente dal numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Santo Ficili in occasione di un’intervista rilasciata alla stampa francese e nella fattispecie al noto magazine L’Argus.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Giulia alla luce delle recenti dichiarazioni del CEO Santo Ficili

Ovviamente queste notizie hanno fatto il giro del mondo suscitando grande scalpore e provocando la reazione immediata di molti designer automobilistici indipendenti e semplici creatori digitali che si sono messi immediatamente al lavoro per immaginare quello che potrebbe essere il cambio di stile per la nuova Alfa Romeo Giulia alla luce di quanto emerso e delle dichiarazioni di Santo Ficili. Qui vi mostriamo una delle ultime ipotesi emerse. Si tratta di una creazione del noto designer automobilistico brasiliano Kleber Silva che su Instagram ha voluto fornire la sua personalissima interpretazione di quella che potrebbe essere la seconda generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la prossima generazione di Alfa Romeo Giulia adotterà un assetto rialzato, abbandonando la classica configurazione da berlina sportiva per avvicinarsi a un design più dinamico e innovativo. Per differenziarsi da Stelvio e Tonale, il nuovo modello potrebbe presentare una silhouette ispirata ai coupé-SUV fastback, combinando eleganza, aerodinamicità e sportività in un’unica soluzione stilistica. Proprio questo ha immaginato Kleber Silva come è possibile notare dalle immagini che vi mostriamo in questo nostro articolo.

Il rendering della nuova Alfa Romeo Giulia proposto dal designer trae evidente ispirazione dalla Ferrari Purosangue, pur conservando i tratti distintivi dello stile Alfa Romeo. L’artista ha sapientemente combinato elementi iconici dell’attuale Giulia con influenze stilistiche della nuova Alfa Romeo Junior, dando vita a un’interpretazione affascinante e moderna di quello che potrebbe essere il futuro del modello.

Resta da vedere se la seconda generazione della Giulia seguirà davvero questa direzione stilistica o se il marchio italiano sorprenderà con soluzioni ancora più innovative. Il debutto ufficiale del nuovo modello è atteso per il 2026, alimentando la curiosità degli appassionati.