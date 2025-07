Maserati MC20 restyling: sarà svelata al Goodwood Festival of Speed

Maserati MC20 Restyling conosciuta anche con il nome in codice di MC25 sarà svelata il prossimo 10 luglio in occasione del Goodwood Festival of Speed 2025. Si prevede che per effetto di questo aggiornamento la vettura della casa automobilistica del tridente potrebbe svelare diverse novità estetiche. L’immagine teaser che vi mostriamo in questo nostro articolo mette in risalto la tipica griglia Maserati con molta fibra di carbonio a vista e il logo del Tridente al centro. Questa dunque sarà di certo una delle novità che riguarderanno questo atteso modello. Sebbene non conosciamo i dettagli esatti di tutte le modifiche apportate alla MC20, possiamo aspettarci di vedere anche qualche cambiamento negli interni. Molto probabilmente si tratterà soprattutto di aggiornamenti tecnologici.

Il prossimo 10 luglio sarà svelata Maserati MC20 restyling

A parte questo, non ci aspettiamo grandi cambiamenti sotto al cofano per quanto riguarda il gruppo propulsore. Maserati MC20 restyling sarà infatti alimentato dallo stesso motore V6 biturbo da 3,0 litri della versione precedente. Sviluppa 630 CV e 750 Nm di coppia, trasmessi all’asse posteriore tramite un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti. Ricordiamo che nel corso di una visita alla sede Maserati di Modena, il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha ribadito l’importanza che questo brand ha per Stellantis essendo un marchio simbolo dell’eccellenza e del lusso italiano. Il nuovo numero uno di Stellantis inoltre ha evidenziato il valore del contributo delle maestranze locali, riconoscendo il loro impegno e la loro professionalità.

Filosa non ha ignorato le attuali difficoltà, legate sia alla definizione del posizionamento di mercato della gamma che al processo di transizione verso l’elettrico. Tuttavia, ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia, affermando il suo pieno supporto alla squadra e confermando la volontà di affrontare le sfide in corso con determinazione.

Il nuovo amministratore delegato del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha infine voluto anche mettere in evidenza quanto sia fondamentale puntare sull’identità unica del marchio e sul patrimonio di competenze presenti nello stabilimento modenese, elemento chiave per il futuro di Maserati all’interno della strategia globale del gruppo. Questo soprattutto adesso che il settore dell’auto vive un momento di grandi cambiamenti. Dunque Maserati MC20 Restyling potrebbe essere il primo tassello del nuovo corso di Maserati che spera di superare presto la crisi che sta vivendo con il forte calo delle immatricolazioni registrato nel 2024 e nel 2025 che non pochi problemi sta creando al brand che forse avrà anche l’aiuto di Alfa Romeo come anticipato dal responsabile di Stellantis per l’Europa Jean-Philippe Imparato.