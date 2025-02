Peugeot TotalEnergies inizia la sua terza stagione nel Campionato WEC

Dopo un incoraggiante finale di stagione 2024, coronato dal podio alla 8 Ore del Bahrein, il team Peugeot TotalEnergies punta a consolidare il suo slancio per iniziare la stagione 2025 del Campionato del mondo endurance (WEC) FIA sui 1.812 chilometri del Qatar.

“Il 2025 è un anno che affrontiamo con determinazione”, afferma Jean-Marc Finot, Senior Vice President Stellantis Motorsport. “Abbiamo concluso la stagione 2024 in modo positivo, con il quarto posto al Fuji e il terzo posto in Bahrain, dove l’intero team ha lavorato in modo brillante sia in termini di strategia che di gara. Ora dobbiamo ottenere una ulteriore crescita delle prestazioni. Dal Qatar in poi verrà utilizzato un Joker su misura per il telaio.”

Fuori stagione, il team Peugeot TotalEnergies ha proseguito lo sviluppo della Peugeot 9X8 con due test drive. «Abbiamo lavorato sull’affidabilità durante un ampio test di resistenza a Castellet e abbiamo potuto confermare i notevoli progressi realizzati in questo ambito», spiega Olivier Jansonnie, Direttore tecnico di Peugeot Sport. “A gennaio abbiamo anche svolto una giornata di test in Qatar con due veicoli, il che è stato molto istruttivo per noi, poiché la versione Peugeot 9X8 2024 non era ancora stata aggiornata su questa pista l’anno scorso. Losail è una pista unica.”

Il circuito internazionale di Losail (5,418 chilometri, 16 curve) è pianeggiante e presenta pochi dislivelli, il che favorisce i veicoli con una buona aerodinamica e un’altezza da terra molto bassa. “Ma i cordoli impongono che il veicolo non sia troppo basso”, sottolinea Olivier Jansonnie. “Un compromesso deve essere trovato. Bisogna tenere conto anche di altri fattori, come le grandi differenze di temperatura tra la partenza alle 14:00 e l’arrivo a mezzanotte, che incidono sulle strategie di gara, sul cambio gomme, ecc.”

Un anno fa, la Peugeot 9X8 #93 percorse per 37 giri i 1.812 chilometri del Qatar e si classificò al secondo posto dopo 1.807 chilometri. “A parte l’errore commesso poco prima della fine, l’anno scorso la gara è andata abbastanza bene per noi. Ma questo non significa che quest’anno sarà lo stesso, perché il veicolo e le circostanze sono diversi”, avverte Olivier Jansonnie.

“Ci auguriamo che questa stagione riusciremo a tenere il passo con i migliori con il nostro livello di prestazioni e a sfruttare le opportunità per raggiungere i gradini più alti del podio. L’obiettivo è lottare per un posto sul podio in ogni gara, a partire dal Qatar. Si tratta di un obiettivo ambizioso, poiché il campionato FIA WEC è estremamente competitivo. Viviamo in un’epoca d’oro per gli sport di resistenza e siamo fortunati a poterne fare parte. È molto emozionante e altamente motivante per le squadre, ma i posti sono difficili da raggiungere, molto difficili” ha dichiarato il responsabile di Peugeot TotalEnergies.

La 13a stagione del FIA World Endurance Championship (WEC) inizia con il prologo ufficiale sul Losail International Circuit (21/22 febbraio). Dopo tre sessioni di prove libere, le qualifiche e l’Hyperpole, i 1.812 chilometri del Qatar prenderanno il via venerdì 28 febbraio alle 14:00 ora locale (12:00 CET UTC+1, 11:00 GMT).

Jean-Éric Vergne (#93 PEUGEOT 9X8): “Losail è una delle piste più adatte a noi. Ha una superficie molto liscia, curve lunghe e veloci e molti rettilinei che offrono numerose opportunità di sorpasso. Adoro questa pista e l’anno scorso ha funzionato bene per Peugeot TotalEnergies fino alla fine della gara. Speriamo di essere altrettanto competitivi quest’anno. Abbiamo effettuato molti test fuori stagione per sviluppare ulteriormente la vettura e lavorare su piccoli dettagli che possono fare la differenza. Non vedo l’ora che inizi la stagione e di rivedere i miei compagni di squadra del 2023 Mikkel e Paul sulla #93″.

Malthe Jakobsen (#94 Peugeot 9X8): “Dopo i test per principianti in Bahrein dello scorso novembre, ho guidato nell’Asian Le Mans Series e nella 24 Ore di Daytona e ho anche preso parte ai test di sviluppo della Peugeot 9X8. In questo periodo ho avuto modo di conoscere il circuito di Losail. È una pista molto pianeggiante, con curve veloci e pochissima usura degli pneumatici. L’anno scorso la squadra ha fatto una grande gara in Qatar e spero che riusciremo a ottenere un buon risultato anche questa stagione. Sarà la mia prima gara con il team Peugeot TotalEnergies e con i miei compagni di squadra #94, Stoffel e Loïc, che sono molto esperti. Posso imparare molto da loro.”