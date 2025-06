Peugeot E-208 GTi: la nuova hot hatch elettrica svelata a Le Mans

Sposa un nome iconico e continua ad alimentarne la magia nell’attualità. Per il suo spirito sportivo, la nuova Peugeot E-208 GTi aveva bisogno di una presentazione a tono. La scelta del circuito della 24 Ore di Le Mans, fatta dai vertici del “leone“, sembra volerne sottolineare lo spirito prestazionale. Qui ha preso forma il debutto del modello, nella giornata odierna.

Le ambizioni dell’auto in esame sono alte e si spingono oltre il desiderio di onorare al meglio la memoria delle sorelle dotate di questa sigla in passato. Molto chiaro il target imposto ai progettisti: stabilire con lei i nuovi standard di riferimento nel mercato delle hot hatch.

Al vernissage della vettura, nell’impianto della Sarthe, hanno preso parte dei pesi massimi: Alain Favey, CEO di Peugeot, Jean-Marc FINOT, CEO di Stellantis Motorsport e Matthias Hossann, responsabile del design del marchio francese. Insieme a loro, Paul Di Resta, pilota ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies. Chapeau!

Nel solco di una tradizione nobile di Peugeot

Le tre lettere finali della sigla della nuova Peugeot E-208 GTi evocano una storia lunga e splendente, entrata in modo felice nell’immaginario collettivo. Il loro ritorno sul mercato prende forma su una delle vetture di maggior successo del Segmento B. Saprà entrare nel cuore della gente, come le antesignane? Difficile dirlo, perché qui c’è un fattore di disturbo sul piano emotivo: la motorizzazione elettrica, annunciata dalla lettera che precede il codice numerico nel nome del modello.

Le metriche sono muscolari: 280 cavalli di potenza massima e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5.7 secondi. Nel mercato delle hot hatch alla spina sono cifre al top. Risultati del genere, sino a qualche decennio fa, erano appannaggio delle supercar.

Per chi non lo sapesse, il via alla famiglia di modelli del “leone” con la sigla GTi fu dato dalla vecchia 205, circa 40 anni fa. Prima destinataria di quelle tre lettere fu, nel 1984, la versione da 1.6 litri di cilindrata. Nel 1986 fu il turno di quella da 1.9 litri. Le due sorelle scrissero le note iniziali di un nuovo concetto di piccola berlina sportiva, combinando prestazioni e piacere di guida eccezionale con un design sportivo (ma non ostentato) e una versatilità unica. In questa miscela furono delle pioniere. Da allora le tre magiche lettere si collegarono a diversi modelli acclamati per le loro prestazioni e qualità dinamiche.

Un “leone” GTi non può deludere

Ora tocca alla nuova Peugeot E-208 GTi dare continuità alla specie, reinterpretando il DNA in una formulazione diversa, ma sempre divertente e decisa, anche se 100% elettrica. Mai, prima del suo avvento, una vettura di questa famiglia sportiva era stata alimentata alla spina. Nei prossimi mesi sapremo di che tenore sarà l’accoglienza degli appassionati e dei clienti.

Nessun dubbio sull’eccellenza delle performance e delle tecnologie, oltre che del comportamento dinamico, ma su auto del genere la componente emotiva gioca un ruolo primario e con l’endotermico è garantita meglio e in modo più viscerale e autentico. Pur essendo alimentata dagli elettroni, la Peugeot E-208 GTi promette un alto coinvolgimento sensoriale. Il suo arrivo apre un’era diversa. Piacerà? Difficile dirlo.

Le prestazioni, come dicevamo, si pongono al vertice della categoria. Come al solito sono espresse da un modello elegante e discreto nello stile, che non ostenta il suo vigore…per chi non lo sa, anche se delle note audaci non mancano nel design. A dare una presenza scenica più forte su strada concorrono il telaio ribassato di 30 mm e le carreggiate allargate di 56 mm all’anteriore e di 27 mm al posteriore. Questo ha indotto ad incrementare la portata dei passaruota, altro punto di incontro fra stile ed efficienza.

Poi ci sono i grandi cerchi da 18 pollici, che contribuiscono a comunicare le note energetiche del modello. La loro struttura forata giova all’aspetto visivo ed aiuta ad ottimizzare il raffreddamento dei freni. Fra gli altri elementi distintivi, sul piano del look, lo spoiler aggiunto nella parte bassa del paraurti anteriore e il diffusore aerodinamico posto sotto quello posteriore. Soluzioni ad alto indice funzionale, che concorrono allo stile sportivo dell’auto, senza esagerare.

La nuova Peugeot E-208 GTi regala un’atmosfera coinvolgente e stimolante anche nell’abitacolo. I dettagli degli interni, i tappetini e le cinture di sicurezza rosso acceso, come quelli della 205 GTi, creano immediatamente un’atmosfera racing a bordo. Il design sportivo ed elegante dei sedili anteriori specifici, con poggiatesta integrati, rende omaggio agli stilemi del passato, ma qui si è nel pieno della modernità. Nel volante si miscelano in modo efficace i dettagli in pelle traforata con le distese di Alcantara. I codici espressivi del marchio, sia dentro che fuori, sono immediatamente percepibili, in ossequio al family feeling.

Spirito da corsa e motore potente per la nuova Peugeot

Progettata dagli specialisti di Peugeot Sport, in collaborazione con il team di design interno, la vettura di fresca presentazione è un esercizio di alta qualità in termini di efficienza e prestazioni. In entrambi gli ambiti non si è scesi a compromessi. Utile il know how maturato nel Campionato del Mondo Endurance (WEC) con le 9X8 ibride in gara nella categoria Hypercar. La presentazione del modello a Le Mans, nel tempio del motorsport francese, non è stata una scelta casuale.

Il potente motore elettrico della nuova Peugeot E-208 GTi è prodotto a Trémery, nell’est della Francia. Si tratta dell’unità M4+, che sviluppa (come già scritto) 280 cavalli di potenza massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in 5.7 secondi, mentre la punta velocistica si ferma a quota 180 km/h. Il modello dispone di un differenziale autobloccante integrato nel riduttore, che ottimizza il comportamento in curva, garantendo agilità, efficienza e stabilità.

La batteria elettrica CATL, con una capacità lorda di 54 kWh, beneficia di una gestione ottimizzata che la protegge nell’uso sportivo e di un sistema di raffreddamento specifico adattato alle alte prestazioni. La Peugeot E-208 GTi può essere ricaricata completamente in 4h 40′ da una WallBox (7,4 kW). Per usi più intensivi, come in pista, è possibile un rifornimento dal 20% all’80% in meno di 30 minuti da una stazione di ricarica da 100 kW in corrente continua.

Ottimo il rapporto peso/potenza, che diventa il migliore del suo segmento, con 5.7 kg da spingere per ogni cavallo vapore. Un vantaggio reso perfettamente sfruttabile grazie alle numerose modifiche apportate al telaio dagli ingegneri di Peugeot Sport. Un valido aiuto, nello sfruttamento delle performance, giunge dalle specifiche sospensioni e dagli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, oltre che dalla barra antirollio posteriore, per un compromesso ideale tra efficienza nella guida sportiva e comfort quotidiano.

Il sistema ESP della Peugeot E-208 GTi offre una modalità Sport specifica che sospende i sistemi di assistenza alla guida per massimizzare le sensazioni, ad esempio tra i cordoli di un circuito. La frenata, ad alto mordente, si avvale di dischi anteriori da 355 mm di diametro, con pinze fisse a 4 pistoncini appositamente studiate per ottimizzare il raffreddamento e garantire un’azione ottimale e costante in ogni circostanza. La sensibilità dello sterzo della Peugeot E-208 GTi è stata attentamente calibrata, per regalare un ottimo feeling di guida.