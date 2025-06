Peugeot TotalEnergies torna all’Eco Rallye Beskydy con un nuovo logo e grandi ambizioni

Quest’anno, gli equipaggi Peugeot partiranno per il 2° Nokian Tyres Eco Rallye Beskydy con uno schieramento molto forte. Con sei equipaggi, la casa del leone sarà il marchio più rappresentato al via. L’intero team Peugeot TotalEnergies combatterà con tutte le sue forze per difendere l’oro conquistato lo scorso anno nella Coppa dei Marchi per il brand di Stellantis sui Monti Beskydy.

Peugeot TotalEnergies torna all’Eco Rallye Beskydy con una partecipazione da record

La maggior parte degli equipaggi con auto Peugeot ha completato questa competizione lo scorso anno, tuttavia i percorsi sono cambiati significativamente quest’anno rispetto allo scorso anno. Questa competizione presenta anche altre insidie. Una di queste è il tempo soleggiato e caldo che i meteorologi prevedono per il prossimo fine settimana. In combinazione con le strade strette, questo presenta condizioni impegnative per i piloti. Oltre al consumo delle auto, il caldo aumenta anche la stanchezza dei concorrenti. E, ultimo ma non meno importante, l’eco-rally Beskydy è impegnativo anche in termini di location. Per la maggior parte degli equipaggi, questo è chiaramente l’evento più distante della stagione degli eco-rally. Ciononostante, tutti i membri del team Peugeot TotalEnergies non vedono l’ora e sono determinati a lottare per i metalli più preziosi.

“Il nostro team è ben preparato per il terzo evento del campionato di quest’anno. Ecorally è un progetto su cui stiamo lavorando intensamente quest’anno. Abbiamo rafforzato la formazione base, ampliato il numero di partner e ora stiamo introducendo un nuovo logo. Intendiamo dare a questa attività ancora maggiore enfasi e visibilità”, afferma Marco Venturini, direttore del marchio Peugeot nella Repubblica Ceca.

La lista dei partenti dell’Eco Rallye Beskydy è particolarmente ricca quest’anno: scenderanno in pista 28 auto elettriche di 18 diverse case automobilistiche. Il marchio più numeroso è Peugeot, che schiera sei auto. Oltre ai quattro equipaggi “ufficiali” permanenti, parteciperanno alla competizione anche importanti clienti del marchio Peugeot: Josef Tvrdík e Miroslav Popelka con la Peugeot E-308 SW. La lista dei partenti include anche un equipaggio che senza dubbio delizierà i fan del popolare attore Radim Fiala. Sarà guidato dal noto presentatore sportivo e giornalista Nikola Červinková . Completeranno la gara con la vettura elettrica Peugeot E-308.

“Guido Peugeot, elettriche o ibride, da diversi anni. È il mio ‘cuore’. E posso dire lo stesso dei Monti Beskydy, che non vediamo l’ora di affrontare. Sarà sicuramente un’esperienza sportiva unica, soprattutto perché mi farà compagnia il mio meraviglioso collega di Nova, Nikola Červinková”, afferma Radim Fiala.