Fiat Panda: ecco cosa offre di interessante il nuovo allestimento Icon

Fiat Panda fino a poco tempo fa era disponibile solo con due allestimenti: La versione base Pop e Pandina. Da qualche tempo però è stato aggiunto nel silenzio generale anche un terzo allestimento che si colloca a metà tra i due: si tratta dell’Icon. Oggi ci vogliamo soffermare proprio su questo allestimento di cui si parla poco ma che a nostro avvisto è davvero molto interessante per chi pensa di acquistare il popolare modello di Fiat che come sappiamo continua ad essere il più scelto dagli italiani in assoluto.

Fiat Panda Icon ha un prezzo scontato di 15.450 euro rispetto ai 16.700 euro di listino a giugno

Secondo le ultime promozioni Fiat, la Panda Icon ha un prezzo scontato di 15.450 euro rispetto ai 16.700 euro di listino. È acquistabile con un piano da 35 rate mensili da 187,86 euro, TAN fisso 8,75%, TAEG 12,46%, senza anticipo e con maxi rata finale da 8.424,90 euro (offerta valida fino al 30 giugno 2025). Rispetto alla versione Pop, la Icon offre cruise control, comandi radio al volante, display da 5″ con Bluetooth e sedile guida regolabile in altezza, per 750 euro in più. La Panda Pop parte ora da 14.700 euro, con rate da 173,50 euro, anticipo di 2.455,83 euro e rata finale di 8.025,15 euro. La versione più accessoriata, Pandina, è scontata a 17.700 euro.

Al momento però la promozione più interessante per acquistare Fiat Panda rimane quella relativa alla versione base Pop che per tutto il mese di giugno 2025 costa 10.650 euro. Siamo convinti che anche questo mese questa vettura regalerà tante soddisfazioni alla principale casa automobilistica italiana che non a caso per il momento la conferma sul mercato nonostante la sua presenza ormai da tantissimi anni e in attesa di sapere quando arriverà la futura generazione che si chiamerà molto probabilmente Pandina per distinguersi maggiormente dalla Grande Panda.