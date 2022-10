Peugeot 9X8: tutto pronto per la 8 Ore del Bahrain

La terza uscita del Team Peugeot TotalEnergies nel FIA World Endurance Championship 2022 lo vedrà visitare per la prima volta il Sakhir International Circuit per la 8 Ore del Bahrain dal 10 al 12 novembre.

Oltre al layout atipico della sede e al clima notoriamente torrido, la gara stessa sarà praticamente il 30% più lunga rispetto ai due round precedenti del Campionato mondiale Endurance. Segnerà anche il debutto di Nico Müller al fianco di Loïc Duval e Gustavo Menezes sulla Peugeot 9X8 n°94 mentre il team cerca di continuare il suo sviluppo e concludere la stagione con una prestazione indicativa.

Peugeot 9X8: le due hypercar ibride si stanno preparando per la 8 Ore del Bahrain

Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport, ha descritto la 6 Ore del Fuji di settembre in Giappone come un fine settimana di gara soddisfacente e adeguato all’intero team. A differenza di Monza, dove il tempo in pista è stato disturbato da una serie di problemi minori, il team è stato in grado di utilizzare le sessioni al Fuji per concentrarsi maggiormente sulle prestazioni della 9X8.

Affidabilità e prestazioni sono indissolubilmente collegati, ovviamente, e, allo stato attuale, non sono ancora stati capaci di dimostrare il potenziale della vettura LMH contro le vetture dei suoi rivali, che hanno molta più esperienza di gara.

Mantenendo il piano di gioco, il Team Peugeot TotalEnergies ha sofferto una serie di battute d’arresto a Monza e Fuji, ma è stato in grado di individuarle e risolverle tutte. Non erano però il tipo di problemi che potrebbero mettere in discussione il design della vettura. Erano parte integrante dello sviluppo di qualsiasi nuova auto ed è proprio per questo che hanno scelto di svolgere un programma parziale nel FIA World Endurance Championship di quest’anno in vista dell’apertura della stagione 2023 a Sebring a marzo.

A seguito della recente pubblicazione del calendario del FIA World Endurance Championship 2023, Jean-Marc Finot – direttore di Stellantis Motorsport – ritiene che l’espansione della serie aumenterà la sua visibilità.

Il team è lieto di vedere l’aggiunta di Portimao. Spagna e Portogallo sono paesi importanti per il marchio automobilistico francese ed è un circuito di importanza simbolica per lui perché è lì che è stata presentata la Peugeot 9X8.

È d’accordo con l’organizzazione di eventi in luoghi nuovi che siano coerenti con i suoi mercati e dove ha una forte base di fan. Finot ha anche detto quanto la squadra è orgogliosa della prospettiva di essere coinvolta nella 24 Ore di Le Mans dal 10 all’11 giugno.

Al ritorno dalla 6 Ore del Fuji, dove il podio sembrava una possibilità per la Peugeot 9X8, il Team Peugeot TotalEnergies è tornato sulla scena del suo debutto in gara a Monza per quello che si è rivelato un test costruttivo.

I suoi obiettivi includevano la cura dei problemi incontrati in Giappone, la valutazione di diversi allestimenti e pneumatici, lo sviluppo della 9X8 e il proseguimento dell’allenamento della squadra di gara.

L’azienda francese ha coperto un nuovo record di distanza durante una corsa di assetto. Se si confrontano i dati della 6 Ore di Monza di luglio con quelli raccolti durante i test, è chiaro che il programma di Peugeot si sta muovendo nella giusta direzione e che ha fatto progressi significativi in ​​termini di prestazioni. Jansonnie crede che un podio in Bahrain sia concepibile. È quasi il 30% in più rispetto a Monza e Fuji, quindi è un nuovo parametro che ovviamente deve essere preso in considerazione.

Nico Müller è pronto a debuttare con il team francese

Lo svizzero Nico Müller è pronto a fare il suo debutto competitivo con il Team Peugeot TotalEnergies alla 8 Ore del Bahrain, dove condividerà la vettura n°94 con Loïc Duval e Gustavo Menezes.

James Rossiter, nel frattempo, è passato a un nuovo ruolo in Maserati MSG Racing che lo vedrà rimanere all’interno di Stellantis. Müller ha dato ottime impressioni nel corso dei test a Monza. Era calmo, concentrato e ha fornito un prezioso feedback sulla Peugeot 9X8, che ha sostenuto le opinioni dei suoi nuovi compagni di squadra.

Si è adattato con la squadra facilmente e ora è tutto pronto per il suo debutto a Bahrain. Jansonnie ha parlato a nome di tutto il team quando saluta tutto il grande lavoro svolto da James Rossiter nell’ultimo anno. Rimarrà pilota di riserva e pilota di sviluppo sul simulatore per qualche altra settimana prima di passare a una nuova sfida.

In Bahrain, la Peugeot 9X8 n°93 sarà condivisa come di consueto da Jean-Eric Vergne, Paul Di Resta e Mikkel Jensen. Dopo le due gare a Monza e a Fuji, la 8 Ore del Bahrain offre un’ulteriore opportunità per preparare il team e la 9X8 alla stagione 2023.

Di Resta afferma che sono migliorati in numerosi ambiti e i problemi che hanno avuto in Italia e in Giappone sono stati risolti. La squadra sta procedendo passo dopo passo per quanto riguarda le sue prestazioni e affidabilità. La vettura è speciale in quanto è l’unica che non ha un alettone posteriore e presto si distinguerà anche per le sue prestazioni.

Nico Müller non vede l’ora di fare il suo debutto con la Peugeot 9X8 a Bahrain. Il suo primo giro in macchina ai test di Monza del team è andato molto bene. Si è subito sentito fiducioso ed è stato in grado di eseguire alcuni long run e provare diversi pneumatici.

Tende ad adattarsi facilmente e ha avuto un’esperienza simile a Shanghai all’inizio della sua carriera, nel 2007, quando ha fatto solo 10 giri su un prototipo LMP2 prima di prendere parte alla gara. Il Bahrain sarà l’occasione per familiarizzare ulteriormente con l’hypercar ibrida, così come il simulatore presso la sede del team a Satory (vicino Parigi).