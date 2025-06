Antonio Filosa visita due stabilimenti del Michigan prima di assumere il ruolo di CEO

Antonio Filosa, COO di Stellantis per le Americhe, ha visitato due importanti stabilimenti del Michigan durante la scorsa settimana, nell’ambito di un tour di ascolto in preparazione all’assunzione del ruolo di CEO il 23 giugno. Le visite sottolineano il suo impegno a entrare in contatto con i dipendenti sul campo e a continuare ad acquisire una conoscenza diretta delle attività produttive.

Insieme ai membri del suo team dirigenziale regionale, Antonio Filosa ha tenuto riunioni di lavoro con i team del Detroit Assembly Complex – Jefferson e dello Sterling (Michigan) Stamping Plant, rispettivamente il 12 e il 13 giugno, prendendo parte a revisioni operative e interagendo con i dipendenti.

Le visite agli stabilimenti del Michigan hanno proseguito il tour di Antonio Filosa in Nord America, iniziato il 6 giugno presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor in Ontario, Canada, dove ha guidato la celebrazione del centenario del marchio Chrysler. L’evento ha visto la realizzazione di un murale commemorativo e attività in onore sia dei dipendenti attuali che dei pensionati.

Queste visite in loco evidenziano la leadership concreta di Filosa e il suo impegno nel rafforzare la collaborazione all’interno della rete produttiva di Stellantis, sulla scia del successo del suo precedente tour europeo. Sempre a proposito di Stellantis oltre alla visita di Antonio Filosa si segnala anche la nomina di Yuri Rodrigues a Senior Vice President of Quality per il Nord America, dove sarà responsabile dell’implementazione di azioni di miglioramento della qualità in tutta la regione.

Rodrigues porta in Stellantis quasi 30 anni di esperienza, che spaziano dalla soddisfazione del cliente end-to-end alla qualità del prodotto in settori quali produzione, sviluppo prodotto, vendite e post-vendita, sicurezza dei prodotti e conformità normativa. Di recente ha ricoperto il ruolo di Chief Soddisfaction Officer e Vice President per le Americhe di Nissan Motor Corporation. Ha inoltre ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito qualità presso Toyota Motor Corporation. Con una carriera globale che ha toccato Giappone, Europa, Americhe, Oceania, Medio Oriente, Africa e India, Rodrigues ha guidato iniziative strategiche in diversi continenti.

Rodrigues ha conseguito un master in ingegneria automobilistica presso l’Università del Michigan e una laurea in ingegneria meccanica presso l’Universidade Federal da Bahia in Brasile, oltre a programmi di executive business presso la Wharton Business School e la Stanford University. William Kendell, che in precedenza ricopriva questo ruolo, è ora responsabile della qualità delle partnership strategiche.