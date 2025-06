24 Ore di Le Mans, Qualifiche: un inizio di settimana difficile per Peugeot TotalEnergies

Dopo tre presenze consecutive in Hyperpole dall’inizio della stagione FIA WEC, Peugeot TotalEnergies non è riuscita a centrare il quarto accesso di fila alla 24 Ore di Le Mans. Nonostante i progressi evidenti rispetto alle prove libere, Stoffel Vandoorne (vettura n. 94) e Jean-Éric Vergne (vettura n. 93) hanno chiuso rispettivamente in 18ª e 19ª posizione, con tempi di 3:25.240 e 3:25.494. Entrambi hanno spinto al massimo nei 30 minuti della sessione, ma i loro migliori giri sono stati annullati per infrazioni ai track limits, mentre Vergne ha dovuto fermarsi ai box per una foratura.

I due equipaggi Peugeot 9X8 hanno concluso le qualifiche al 18° e 19° posto

Il team Peugeot TotalEnergies è ora concentrato sulla gara vera e propria, con altre due sessioni di prove libere e un riscaldamento per preparare le sue due Peugeot 9X8 alla gara di durata più importante del mondo. Tutto il team è motivato e unito, come dimostra la partecipazione alla Pit Stop Challenge, uno degli eventi clou e più spettacolari della settimana di Le Mans. Le Mans è una gara molto lunga che riserva sempre delle sorprese, il meteo può cambiare tutto e anche di più. La squadra dovrà sfruttare ogni opportunità e disputare una gara impeccabile per sperare in un buon risultato.

Jean-Marc Finot, Vicepresidente Senior, Stellantis Motorsport: “Sebbene fossimo in lizza a Spa, è frustrante e deludente non qualificarci per l’Hyperpole. Visti i regolamenti specifici della 24 Ore di Le Mans, non ci aspettavamo di scendere sotto i 3 minuti e 26 secondi in qualifica, ma ce l’abbiamo fatta! Il team Peugeot TotalEnergies ha fatto un ottimo lavoro e i piloti hanno dato il massimo in pista. Anche se il ritmo ci manca un po’, Le Mans è anche questione di strategia, gestione degli imprevisti e sfruttamento delle opportunità. Faremo tutto il possibile per essere in lizza e disputare la migliore gara possibile. Tutti sono motivati ​​e concentrati, anche grazie al grande supporto che stiamo ricevendo.”

Stoffel Vandoorne (PEUGEOT 9X8 con numero 94): “Dal punto di vista delle prestazioni sarà dura. Il regolamento WEC/Le Mans è un po’ diverso e questa settimana sarà un po’ più impegnativo. Quindi ci concentreremo sulla gara: è la cosa più importante. Può succedere di tutto, soprattutto se le condizioni meteo sono instabili.”

Malthe Jakobsen (PEUGEOT 9X8 con il numero 94): “Una giornata frustrante con FP1 e qualifiche. Certo, speravamo di qualificare entrambe le vetture nella classe HYPERCAR, ma i risultati sono in linea con le nostre aspettative. Manterremo la calma e ci concentreremo sulle prossime sessioni di prove libere e sulla gara. La squadra è unita e determinata a sfruttare al meglio ogni opportunità che ci si presenta.”