Nuova FIAT X 1/9: ritorno di fiamma per l’icona del design italiano

Nuova FIAT X 1/9 è un render realizzato dall’architetto e designer Tommaso D’Amico che sul suo canale di YouTube ha relizzato un video in cui mostra una nuova versione concept del famoso modello della casa torinese. Il visionario creatore digitale immagina il ritorno della leggendaria spider targa FIAT X 1/9 nel 2026 con un design completamente rinnovato, che mantiene lo spirito originale ma guarda al futuro. Caratterizzata da linee nette, proporzioni compatte e un aspetto scolpito, la nuova FIAT X 1/9 sfoggia materiali leggeri, dettagli aerodinamici e una livrea grigio metallizzato.

Ipotetica immagina nuova FIAT X 1/9 del visionario TDA Automotive

Alimentata da un motore 1.9 aspirato da 160 CV, con cambio manuale e trazione posteriore, promette prestazioni vivaci e guida coinvolgente. Il baricentro basso e la struttura compatta assicurano alla nuova FIAT X 1/9 agilità su strada. Dotata di strumentazione digitale, infotainment touch connesso, assistenza alla guida di livello 2 e modalità di guida selezionabili, l’abitacolo combina sedili sportivi in pelle, inserti in alluminio spazzolato e cuciture a contrasto, fondendo sportività e eleganza.

Secondo quanto scrive lo stesso Tommaso D’Amico su YouTube, la nuova FIAT X 1/9 è pensata per chi non si accontenta: per chi ama guidare, per chi cerca emozione in ogni viaggio. È una visione moderna della spider italiana, dove heritage, design e performance si fondono in un concept che guarda al futuro con stile e passione. Accanto alla versione termica, la X 1/9 secondo D’Amico potrebbe essere proposta anche in varianti ibride plug-in ed elettriche full-EV, con potenze fino a 180 CV e autonomia fino a 400 km, per combinare piacere di guida e sostenibilità. Tecnologia avanzata, interni sportivi e digitali, e uno spirito 100% italiano: la nuova X 1/9 in questo modo sarebbe pronta a conquistare una nuova generazione di appassionati. FIAT X 1/9 2026.

Ovviamente si tratta di un progetto del tutto ipotetico e immaginario dato che FIAT ha detto chiaramente che per il momento preferisce concentrarsi su quello che sa fare meglio e cioè city car o auto compatte nei segmenti A, B e C nelle categorie più popolari e in voga come quelle dei crossover, delle berline compatte e dei SUV.