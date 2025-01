Opel Grandland, Frontera e Mokka: il nuovo trio di SUV elettrificato ed efficiente soddisfa ogni esigenza

Opel ha recentemente presentato una nuova gamma di SUV, composta dai modelli Grandland, Frontera e Mokka, che rappresentano il trio di veicoli più giovani e moderni sul mercato. Ogni modello è stato progettato per soddisfare una varietà di esigenze e gusti dei clienti. Il Mokka, più compatto e agile, è ideale per chi cerca un SUV di dimensioni contenute, mentre la Frontera è pensata per le famiglie, offrendo spazio e versatilità. Infine, il Grandland si propone come il modello top di gamma, con trazioni potenti ed efficienza ai massimi livelli.

Opel offre il trio di SUV più giovane sul mercato e il modello giusto per ogni gusto

Ogni SUV è disponibile sia in versione completamente elettrica, per chi desidera un’auto senza emissioni locali, sia con motorizzazioni ibride a 48 volt, che assicurano basse consumazioni e una guida ecologica. Il Grandland, inoltre, è disponibile anche come ibrido plug-in. Questi modelli offrono una guida sostenibile e senza compromessi, con il Grandland che, grazie alla piattaforma BEV, può percorrere fino a 700 km con la batteria da 97 kWh. Se necessario, è possibile ricaricare rapidamente, raggiungendo l’80% della capacità della batteria in meno di 30 minuti tramite una stazione di ricarica rapida pubblica.

Se i clienti desiderano guidare un SUV elegante e individuale, ma più compatto, in città e oltre, possono ordinare la nuova Opel Mokka Electric con un motore elettrico da 115 kW (156 CV). Grazie a un packaging efficiente, gli ingegneri sono stati in grado di garantire un’autonomia esemplare con una batteria da 54 kWh di dimensioni compatte. Ciò significa che è possibile percorrere fino a 403 chilometri (WLTP ) a emissioni zero. La posizione salvaspazio della batteria sotto il pavimento consente un baricentro basso e garantisce che la nuova Mokka Electric stia saldamente sulla strada. E con 260 Newton metri di coppia disponibili immediatamente, l’auto elettrica a batteria offre una rapida accelerazione da fermo e tanto piacere di guida.

Allo stesso tempo, la nuova Mokka Electric è dotata di infotainment all’avanguardia. Il bestseller ulteriormente sviluppato offre già di serie un display digitale da 10 pollici con informazioni per il conducente e un touchscreen a colori altrettanto grande. Se la nuova Mokka ha una navigazione integrata, gli aggiornamenti delle mappe vengono caricati nel sistema over-the-air. Come nella Grandland, il sistema può ora apprendere e suggerire in modo indipendente destinazioni e indicazioni stradali in base alle abitudini del profilo del conducente collegato grazie a ChatGPT (disponibile con Connected Navigation).

La nuova Opel Frontera non si distingue solo come un SUV eccezionale e flessibile con il suo design robusto e numerose soluzioni pratiche negli interni. La nuova arrivata adatta alle famiglie rende anche la guida quotidiana e i viaggi in vacanza un piacere grazie ai suoi propulsori. In linea con l’approccio “Greenovation” di Opel, ogni Frontera è elettrificata. I clienti che desiderano viaggiare localmente senza emissioni possono già ordinare la Frontera Electric elettrica a batteria con 83 kW (113 CV) e 44 kWh (utilizzabili) di batteria e guidare fino a 305 chilometri (secondo WLTP ) senza fermarsi per la ricarica. Come versione “long-range”, la nuova Frontera Electric sarà presto in grado di viaggiare fino a circa 400 chilometri (autonomia preliminare secondo WLTP 1 ) tra una ricarica e l’altra.

Ma le nuove Grandland Electric, Mokka Electric e Frontera Electric non sono solo facili da guidare e ricaricare. Opel sta rendendo la mobilità elettrica semplice e accessibile per i clienti, a partire dall’acquisto del veicolo. I clienti che acquistano un’autovettura Opel elettrica a batteria riceveranno ora numerosi servizi aggiuntivi. “Electric All In” è il nome della formula che rende il passaggio all’elettromobilità un gioco da ragazzi e la guida quotidiana più piacevole. L’offerta include servizi come un eProWallbox Move per una ricarica rapida a casa, il pacchetto Opel Connect PLUS e otto anni di assistenza alla ricarica mobile e assistenza stradale, nonché la garanzia della batteria.

I clienti che preferiscono guidare in modalità elettrificata e risparmiare carburante senza dover cambiare abitudini di guida e operative o dover collegare l’auto a un punto di ricarica, possono scegliere le varianti ibride con sistema a 48 volt. La tecnologia ibrida a 48 volt intelligente, economica e compatta di Grandland Hybrid, Frontera Hybrid e Mokka Hybrid offre molti vantaggi nell’uso quotidiano. La trasmissione include una batteria agli ioni di litio che si carica automaticamente in determinate condizioni di guida, nonché un motore a benzina turbo da 1,2 litri da 100 kW (136 CV) (Frontera Hybrid disponibile anche con 74 kW (100 CV). Il motore a tre cilindri è stato sviluppato specificamente per l’uso ibrido ed è abbinato a una trasmissione a doppia frizione elettrificata a sei velocità e a un motore elettrico da 21 kW (28 CV).

La tecnologia è particolarmente efficace nel traffico cittadino. La trazione elettrica supporta il motore a benzina in accelerazione e partenza da fermo. Il motore elettrico fornisce coppia, soprattutto a bassi regimi, il che favorisce la dinamica di guida e il risparmio di CO2. A basse velocità, il motore elettrico consente anche viaggi completamente elettrici fino a un chilometro o fino al 50 percento del tempo di guida in città. Quando Grandland, Frontera o Mokka Hybrid rallentano a velocità più elevate, il motore a benzina si spegne mentre il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria da 48 volt del sistema ibrido. Il sistema coordinato in modo ottimale è progettato per fornire sempre le migliori prestazioni con il minimo consumo energetico.

E i clienti che cercano una terza variante di trazione elettrificata troveranno ciò che cercano nel nuovo SUV top di gamma Grandland. Il nuovo ibrido plug-in Grandland offre un’autonomia senza emissioni locali fino a 87 chilometri (WLTP ). Con una potenza di sistema di 143 kW (195 CV) e 350 Nm di coppia massima in combinazione con il cambio a doppia frizione elettrificato a sette velocità, è garantito un grande piacere di guida. L’auto a trazione anteriore scatta da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi; è possibile raggiungere una velocità massima di 220 km/h.