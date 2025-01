Nuova Opel Frontera: il SUV elettrificato, spazioso e divertente

Robusta, spaziosa, ultramoderna e altamente efficiente con propulsori elettrificati: questa è la nuova Opel Frontera. Il nuovo SUV di Opel è disponibile nella versione Frontera Electric, 100% elettrica, senza emissioni locali e con cinque posti, la Frontera Hybrid, con tecnologia a 48 volt. Inoltre, la Frontera è disponibile in configurazioni per cinque o sette passeggeri. Ciò rende Frontera la soluzione di trasporto ideale e conveniente per tutti.

La nuova Opel Frontera disponibile con motore termico ed elettrico in versione a 5 e 7 posti è capace di soddisfare le esigenze di molti

La nuova Opel Frontera affascina a prima vista grazie alla sua robusta interpretazione della filosofia di design audace e genuina di Opel. La silhouette anteriore verticale e le proporzioni anteriori uniche della nuova Frontera combinano un volume dell’abitacolo funzionale e spazioso con un look molto audace e rigoroso, ma allo stesso tempo moderno ed espressivo.

Il Vizor in nero, con il nuovo badge “Blitz” di Opel, conferisce alla parte anteriore della Frontera un’identità unica e integra perfettamente i fari Intelli-LED con abbaglianti automatici. Il Vizor è supportato da una presa d’aria trapezoidale nel segmento inferiore e sottolinea l’aspetto solido e robusto del veicolo. La famosa “firma dell’ala” di Opel risplende in un’interpretazione moderna con tre gruppi ottici sull’asse verticale. La vista laterale rivela un caratteristico montante C, che divide visivamente lo spazioso abitacolo. D’altro canto, i passaruota pronunciati e i parafanghi posizionano saldamente il veicolo sulla strada, conferendo al nuovo modello un aspetto solido e moderno.

L’aspetto moderno continua all’interno, dove il design intelligente incontra la praticità. I vasti elementi decorativi orizzontali sul cruscotto e sulle porte ingrandiscono visivamente un abitacolo già molto spazioso. Inoltre, il tipico abitacolo Pure Panel completamente digitale di Opel, con schermo informativo per il conducente da 10 pollici e, se lo si desidera, uno schermo di infotainment altrettanto grande, attira l’attenzione quanto il nuovo ed elegante volante. Per i clienti che preferiscono utilizzare il proprio dispositivo mobile, la versione entry-level è dotata di serie di un’innovativa e pratica dock per smartphone al posto dello schermo centrale.

Inoltre, Opel rende ancora una volta le innovazioni relative ai sedili accessibili a un’ampia gamma di clienti nella nuova Frontera con la funzionalità brevettata Intelli-Seat. In linea con l’approccio “Greenovation” di Opel, i sedili Intelli disponibili come optional sono realizzati con materiali riciclati e quindi sostenibili.

Il fattore divertimento e comfort del nuovo modello è rafforzato anche da una serie di soluzioni intelligenti che vanno dal caricabatterie wireless a un massimo di cinque connessioni USB-C disponibili nella versione a sette posti. I dispositivi più grandi che normalmente non entrerebbero in cabina, come i tablet , possono essere riposti in modo sicuro nella console centrale grazie a una cinghia flessibile che li mantiene in posizione. Le tasche per smartphone sugli schienali dei sedili anteriori, insieme ad altri vani portaoggetti aperti nell’abitacolo, possono ospitare oggetti di uso quotidiano, con un rivestimento in gomma che impedisce loro di vibrare e scivolare.

Inoltre, la nuova Frontera convince per la flessibilità della sua capacità di carico. Con i sedili posteriori abbattuti, offre fino a circa 1.600 litri di spazio per i bagagli, con ulteriore versatilità fornita dalla suddivisione dei sedili posteriori 60:40. Una volta arrivato a destinazione, la Frontera, adatta alle famiglie, può facilmente ospitare una tenda da tetto grazie a una capacità di carico fissa sul tetto fino a 240 chilogrammi.

Per garantire un piacere di guida responsabile, i clienti possono scegliere propulsori elettrici a batteria o ibridi altamente efficienti con tecnologia a 48 volt. Con un prezzo di partenza di 24.990 euro, la Frontera Hybrid monta un motore turbo benzina da 1,2 litri con 74 kW (100 CV), sviluppato appositamente per l’uso ibrido. Funziona in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei velocità, il che significa che il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 sono significativamente inferiori rispetto a un modello con motore convenzionale. La Frontera Hybrid è disponibile anche in abbinamento al motore 1.2 turbo da 100 kW (136 CV).

I clienti che desiderano viaggiare localmente senza emissioni possono ordinare la Frontera Electric con una batteria da 83 kW (113 CV), 44 kWh (utilizzabili) e un’autonomia fino a 305 chilometri (WLTP), offerta a 29.990 euro. In versione “extended range”, la nuova Frontera Electric sarà in grado di percorrere fino a circa 400 chilometri (autonomia preliminare WLTP) senza fermarsi per la ricarica.

Le versioni di equipaggiamento della nuova Opel Frontera sono altrettanto ben definite per i clienti. Il nuovo modello è disponibile nelle versioni Frontera Edition e Frontera GS. Anche la versione entry-level è ampiamente equipaggiata di serie e offre elementi come uno schermo da 10 pollici per il conducente, una stazione per smartphone, OpelConnect con vari servizi telematici e fari Intelli-LED con assistenza abbaglianti. La versione GS è dotata dell’abitacolo Pure Panel dotato di sistemi quali infotainment multimediale con touchscreen a colori da 10 pollici e navigazione integrata, assistente al parcheggio anteriore e telecamera posteriore.

L’equipaggiamento aggiuntivo comprende fari a LED e luci posteriori, nonché il climatizzatore automatico. Sulla versione GS spiccano anche i cerchi in lega da 17 pollici. I clienti possono scegliere tra un totale di sei colori esterni. Il tetto può essere fornito in tinta con la carrozzeria oppure in tonalità a contrasto bianco o nero.

Con il suo nuovo look espressivo, le sue soluzioni intelligenti e funzionali e l’ampia scelta di propulsori completamente elettrici o ibridi, la nuova Opel Frontera dimostra, ancora una volta, che il marchio tedesco prende sul serio il suo impegno a favore dell’elettrificazione, soddisfacendo contemporaneamente un’ampia gamma di clienti.