Opel Grandland: oggi entra nel vivo la campagna di lancio “#GOGRAND”

Ve ne avevamo parlato già nelle scorse settimane, illustrandone i contenuti. Ora torniamo sull’argomento, perché la campagna di lancio della nuova Opel Grandland è entrata nel vivo, col claim “#GOGRAND”. Da oggi potrete ammirare lo spot in TV, nel classico formato da 30 secondi, oppure sui social, nella versione integrale da 80 secondi.

Il progetto pubblicitario è nato in collaborazione con l’agenzia creativa Jung von Matt HAVEL. Gioca, intelligentemente, anche sull’ironia, per far passare in modo diverso ed efficace i contenuti innovativi di questo SUV top di gamma, spazioso e moderno.

Nel nome della campagna c’è già un sunto del taglio riservato allo spot, che trova immediata conferma nella primissima frase pronunciata nei fotogrammi: “Se chiami un’auto Grandland, non avere limiti, pensala in grande!”. Un modo per evidenziare l’audacia del modello, che punta a fissare nuovi standard, nel tentativo di rendere l’elettrificazione più attraente.

La strategia pubblicitaria vuole motivare le persone a non accontentarsi e a puntare a contenuti di eccellenza, col sotteso messaggio che questi sono presenti sulla Opel Grandland. Un modo per incentivare, con estro brillante, ad acquistare la vettura, vincitrice del “Volante d’Oro 2024” assegnato da AUTO BILD e BILD am SONNTAG, nella categoria “Migliore auto sotto i 50.000 euro”.

L’effetto wow è garantito nello spot, dove sono messi in risalto i punti di forza del modello, ritenuto grande anche sul fronte dell’autonomia elettrica. Con questa campagna promozionale, il SUV del “blitz” potrebbe guadagnare dosi aggiuntive di interesse da parte del pubblico, mosso dalla curiosità. Lo spot sembra efficace sul piano comunicativo ed ha la predisposizione a stimolare l’attenzione.

Gli autori sono stati bravi nel mettere in risalto i pregi della vettura tedesca: la prima del marchio con il nuovo Vizor 3D, che dà vita luminosa al logo aziendale, e la prima ad essere basata sulla piattaforma STLA Medium, ottimizzata per i veicoli “alla spina”, che presto consentirà un’autonomia in elettrico fino a circa 700 chilometri (WLTP2) con una batteria da 97 kWh, quando verrà lanciata la specifica versione del modello.

La nuova Opel Grandland, fra le altre cose, offre anche soluzioni innovative sul fronte dell’impianto di illuminazione, grazie ai fari a matrice Intelli-Lux HD con oltre 50 mila elementi a LED, per una visione migliore della strada, con benefici sulla sicurezza attiva. Ecco le parole di Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel e Vauxhall: “Il nostro nuovo Opel Grandland dà vita al pilastro del marchio ‘German Energy’, in ogni dettaglio”.

Si tratta di un veicolo spazioso e con tecnologie all’avanguardia. La gamma del modello sarà composta dalla versione ibrida 48V, da quella ibrida plug-in e da quella completamente elettrica, con un’autonomia di prima classe. Nella campagna #GOGRAND si nota come anche i mezzi di alta gamma possano essere comunicati in modo intelligente e ironico, senza perdere forza attrattiva.