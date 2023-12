Opel Mokka Electric: debutta la nuova versione Ultimate Long Range

L’Opel Mokka Electric si rinnova con l’arrivo della nuova versione Ultimate Long Range, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione del mercato EV in Germania e oltre. Questo modello, con un prezzo di partenza di 44.720 euro, incarna l’essenza di un veicolo elettrico avanzato, combinando design, tecnologia e sostenibilità.

Il nuovo Mokka Electric Ultimate Long Range è equipaggiato con una nuova batteria da 54 kWh, che porta l’autonomia fino a 407 km secondo il ciclo WLTP. Parliamo di un aumento del 20% rispetto al modello precedente. La batteria è strategicamente posizionata nel sottoscocca dell’EV, ottimizzando lo spazio senza sacrificare il comfort dei passeggeri o la capacità del bagagliaio.

Opel Mokka Electric: la gamma del crossover elettrico si aggiorna

Con un consumo energetico di 15,2 kWh per 100 km, l’Opel Mokka Electric Ultimate Long Range stabilisce nuovi standard di efficienza nel segmento dei crossover elettrici. Il suo motore elettrico da 156 CV (115 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima promette prestazioni eccellenti e una guida dinamica.

La progettazione ingegneristica del Mokka Electric Ultimate Long Range non trascura l’importanza della sicurezza e del piacere di guida. Grazie al suo baricentro basso, il crossover offre una stabilità superiore, accrescendo la sicurezza e migliorando l’esperienza di guida. La sua capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e la velocità massima di 150 km/h evidenziano la sua natura sportiva.

La vettura offre diverse modalità di guida: Eco, Normal e Sport. La prima massimizza l’efficienza energetica, estendendo l’autonomia. Inoltre, il sistema di frenata rigenerativo permette di recuperare energia durante le fasi di decelerazione e frenata, convertendo l’energia cinetica in elettricità, riducendo ulteriormente il consumo energetico.

Parlando dei tempi di ricarica, la nuova variante Ultimate Long Range si distingue per la sua capacità di ricaricare l’80% della batteria in circa 27 minuti tramite una colonnina di ricarica rapida da 100 kW. Inoltre, è dotato di un caricatore di bordo da 11 kW che supporta la ricarica trifase in corrente alternata.

Tanti ADAS a bordo

L’Opel Mokka Electric Ultimate Long Range è dotato di vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come il rilevatore di collisione frontale, l’assistente di mantenimento della corsia e il controllo automatico della velocità con funzione Stop & Go.

La connettività è assicurata con il sistema di infotainment Multimedia Radio Pro abbinato a un display touch da 10 pollici, a uno schermo per il conducente da 12 pollici e alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Il comfort interno è curato con sedili in Alcantara nera, con funzione di massaggio per il conducente, mentre esternamente il design è impreziosito da cerchi in lega da 18” in bicolore nero.