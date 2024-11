Peugeot TotalEnergies festeggia la fine della stagione con un podio alla 8 Ore del Bahrein

Peugeot 9X8 con il numero di partenza 93, partita dall’ultima posizione in griglia dopo che il suo miglior tempo era stato cancellato in qualifica, ha mostrato il suo lato migliore. La 9X8 numero 93 ha fatto una straordinaria rimonta in gara per finire sul podio della 8 Ore del Bahrain dopo che ad una squadra avversaria è stata inflitta una penalità post-gara per non aver rispettato le quote di pneumatici. Un grande risultato, purtroppo confermato solo poche ore dopo la gara, ma che premia l’incredibile resilienza dimostrata dal team Peugeot TotalEnergies in questa stagione.

Il team Peugeot TotalEnergies ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale

Le Peugeot 9X8 2024 avevano dominato la prima e la terza prova libera grazie alle prestazioni di Paul di Resta (#94) e Jean-Éric Vergne (#93), ma non sono riuscite a tradurre il loro ritmo in tempi veloci in qualifica.

Le Peugeot #94 e #93 hanno iniziato la corsa di 8 ore in Bahrein al 15° e 18° posto. Le vetture sono gradualmente risalite in classifica grazie agli impressionanti doppi stint di Stoffel Vandoorne e Mikkel Jensen nel caldo torrido di Sakhir, dove la temperatura della pista ha raggiunto quasi 45°C all’inizio della gara alle 14:00 ora locale.

I piloti sono riusciti a controllare perfettamente il degrado degli pneumatici nei lunghi tratti della pista calda e molto abrasiva, consentendo loro di utilizzare gomme nuove nelle fasi finali della gara, una strategia che ha distinto la Peugeot 9X8 #93, arrivata terza. complessivamente. A meno di due ore dalla fine della gara, la 9X8 #94 si è fermata vicino alla pista a causa di un problema di alta tensione.

“Dobbiamo ancora indagare su cosa è andato storto”, ha commentato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. “È molto deludente per la vettura n. 94. Entrambi i nostri veicoli hanno fatto una buona gara. Abbiamo deciso di adottare la stessa strategia per le gomme del Fuji, ovvero utilizzare gomme nuove per la fine della gara, e questo ha dato ancora una volta i suoi frutti. Grandi congratulazioni a tutta la squadra.”

Il team Peugeot TotalEnergies conclude la stagione 2024 con una nota positiva dopo aver conquistato il terzo posto in Bahrein subito dopo il quarto posto al Fuji. Il Campionato Mondiale Endurance FIA ​​2025 inizierà il 28 febbraio 2025 sul Circuito Internazionale di Losail in Qatar.

Jean-Marc Finot, Vice Presidente Senior Stellantis Motorsport: “Sebbene sia dovuto ad una decisione dei commissari di gara, un piazzamento sul podio in questo campionato particolarmente competitivo è un risultato significativo. Tuttavia, è deplorevole che i tempi non abbiano permesso al team Peugeot TotalEnergies di godersi appieno la gioia della cerimonia del podio. La stagione è iniziata in condizioni difficili e la vettura ha avuto bisogno di tempo per trovare il suo ritmo. Ma la squadra non si è mai arresa e siamo lieti di chiudere la stagione con un risultato positivo che segna un continuo progresso. Tuttavia, questo podio dovrebbe essere solo un passo verso risultati più costanti nelle prime posizioni.”

Nico Müller (# 93 PEUGEOT 9X8): “È stata una gara dura, ma alla fine siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato. Siamo partiti dal fondo perché i nostri tempi in qualifica erano stati cancellati, ma abbiamo fatto una rimonta impressionante e siamo saliti sul podio! Le diverse strategie per gli pneumatici dei nostri concorrenti erano un po’ difficili da analizzare, ma il nostro approccio ha funzionato davvero bene. Un piazzamento tra i primi tre è assolutamente incredibile, anche se è un po’ un peccato non aver potuto festeggiare il risultato sul podio con tutte le emozioni che avrebbe significato per la squadra. I ragazzi hanno lavorato tantissimo per arrivare fin qui e sono davvero contento del risultato. Penso che ogni membro del team meriti questo trofeo.”

Mikkel Jensen (#93 PEUGEOT 9X8): “Il mio ultimo stint è stato davvero difficile perché la pista era piuttosto complicata con le fasi di safety car e virtual safety car, un po’ come al Fuji. Le mie gomme erano davvero buone nel primo stint. La squadra ha avuto un’ottima strategia per le gomme e noi abbiamo gestito molto bene le gomme per avere una superficie fresca per le fasi finali della gara. Non ci aspettavamo di salire sul podio stasera, quindi grazie a tutta la squadra.”

Paul di Resta (#94 PEUGEOT 9X8): “La strategia degli pneumatici è stata al centro delle discussioni questo fine settimana. Avevamo un ottimo pacchetto di gara, quindi è un peccato avere avuto un problema tecnico verso la fine della gara. È stato un anno difficile, ma si chiude con una nota positiva. Stiamo già lavorando al campionato del prossimo anno e torneremo più forti”.