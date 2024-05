Peugeot 9X8 2024 alla 6 Ore di Spa-Francorchamps prove finali in vista della 24 Ore di Le Mans

Dopo aver aperto il contapunti a Imola con la sua Peugeot 9X8 2024, il Team Peugeot TotalEnergies vuole cambiare marcia sul “Toboggan des Ardennes” (7,004 km) dove i prototipi Hypercar raggiungono i 320 km/h. La 6 Ore di Spa-Francorchamps TotalEnergies consente ai team di prepararsi per la 24 Ore di Le Mans in condizioni spesso mutevoli e particolarmente impegnative.

Peugeot TotalEnergies continua l’apprendimento della Peugeot 9X8 2024 sul circuito di Spa-Francorchamps

“Spa-Francorchamps è un circuito difficile, molto veloce, con molte ripartenze, una superficie abrasiva e un tempo spesso instabile”, riassume Olivier Jansonnie, Direttore tecnico di Peugeot Sport. “A livello operativo è sempre molto complicato e qui l’anno scorso abbiamo sofferto un po. »

Nonostante qualche intoppo per il suo debutto mondiale a Imola – qualifiche interrotte da una bandiera rossa, una collisione in partenza… – la Peugeot 9X8 2024 ha dimostrato la sua affidabilità e il suo potenziale conquistando i suoi primi punti Costruttori della stagione 2024 L’obiettivo ora deve confermare i suoi progressi nelle Ardenne belghe.

“La Peugeot 9X8 versione 2024 dovrebbe essere più adatta al circuito di Spa rispetto alla 2023, con ad esempio una migliore trazione nelle curve lente come il tornante Source ”, spiega Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport.

In assenza di Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne che saranno in Formula E, gli equipaggi del Team Peugeot TotalEnergies saranno composti da due piloti: Mikkel Jensen e Nico Müller condivideranno il volante della PEUGEOT 9X8 #93 e Paul di Resta e Loïc Duval si alterneranno nell’abitacolo del #94.

“Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne saranno a Berlino nel Campionato del mondo FIA di Formula E”, spiega Olivier Jansonnie. “Naturalmente avremmo preferito avere i nostri soliti trii per prepararci a Le Mans, ma d’altro canto i nostri quattro piloti avranno ciascuno più tempo di guida nelle prove libere e in gara. A supporto sarà presente Malthe Jakobsen. » Dopo le prove libere e le qualifiche di giovedì 9 e venerdì 10 maggio, la 6 Ore TotalEnergies di Spa-Francorchamps inizierà sabato 11 maggio alle 13:00 ora locale. Diciannove prototipi iscritti nella categoria Hypercar.

Paolo di Resta (PEUGEOT 9X8 #94): “Dopo la gara interrotta a Imola, spero che la 6 Ore di Spa-Francorchamps vada meglio per la #94. Questa sarà la nostra ultima gara prima di Le Mans, quindi è un fine settimana molto importante. Spa-Francorchamps è un circuito fantastico, veloce e con un po’ di dislivello. È più adatta a una griglia Hypercar di quanto lo fosse Imola. È il circuito più rappresentativo del circuito della 24 Ore di Le Mans in termini di pacchetto veicoli e comportamento della vettura. Spero che il tempo sia abbastanza stabile da permetterci di continuare a imparare la Peugeot 9X8 2024 e che avremo una gara senza problemi per rafforzare la nostra fiducia prima di Le Mans. »

Mikkel Jensen (PEUGEOT 9X8 #93): “Spa-Francorchamps è un circuito magnifico, uno dei più belli del mondo, molto veloce con il Raidillon de l’Eau Rouge, ecc. È un circuito bello sia per un giro di qualifica che per una gara Endurance, a differenza di Imola che era bella in qualifica, ma non proprio adatta al campo di un round del WEC. Non siamo andati a Spa per provare con la evoluzione 2024, non sappiamo come si comporterà la Peugeot 9X8 2024 lì, ma penso che con le porzioni veloci sarà meglio che a Imola. L’obiettivo sarà continuare a imparare la macchina e non commettere errori. »