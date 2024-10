Leapmotor annuncia il suo ingresso nel mercato polacco dal 2025

Leapmotor International, la joint venture tra Stellantis e Leapmotor con quote rispettivamente del 51% e 49%, sta proseguendo la sua espansione in Europa con l’obiettivo di commercializzare veicoli elettrici avanzati e accessibili, con particolare attenzione e ambizione al di fuori dai confini cinesi. Il prossimo passo? L’ingresso nel mercato polacco, previsto per l’inizio del 2025.

Dopo aver già conquistato diversi mercati nel Continente, mercati come Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito, Leapmotor si appresta a entrare in Polonia tramite una rete di rivenditori selezionati, garantendo la presenza della sua gamma di veicoli elettrici di qualità a prezzi competitivi.

L’azienda punta a fornire ai clienti polacchi soluzioni di mobilità elettrica attraverso la proposta dei sue due modelli principali per l’Europa: il T03 e il C10. La Leapmotor T03 è una city car del segmento A con cinque porte con un’autonomia di 265 km secondo il ciclo WLTP. Il modello C10, invece, è un SUV del segmento D che offre un’autonomia di 420 km e un elevato livello di comfort e sicurezza.

Entrambi i modelli mantengono alti livelli di tecnologia e un prezzo competitivo. “L’arrivo di Leapmotor in Polonia rappresenta un’opportunità unica per i clienti di accedere a veicoli elettrici all’avanguardia e di valore. Con il sostegno di Stellantis, gli acquirenti potranno beneficiare di un’esperienza di acquisto di alta qualità, posizionando Leapmotor International in una posizione di rilievo rispetto ai concorrenti cinesi,” ha dichiarato Grzegorz Zalewski, CEO di Stellantis Polonia.

L’ingresso di Leapmotor in Polonia arricchisce l’offerta dei marchi Stellantis già presenti nel paese, ampliando così la gamma di soluzioni per i clienti e competendo direttamente con altri produttori cinesi di veicoli elettrici.

Nei prossimi tre anni, l’azienda prevede di lanciare almeno un nuovo modello all’anno. Al recente Salone dell’Auto di Parigi, Leapmotor ha presentato due nuovi modelli che incarnano la sua visione di mobilità elettrica accessibile e innovativa: il B10, un SUV di segmento C e il C16, mostrato per la prima volta in Europa, invece, pensato per le famiglie, con un’ampia cabina che offre fino a sei posti in configurazione 2+2+2.