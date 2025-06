Alfa Romeo: a maggio risultati in crescita nel mercato italiano

Il mese di maggio 2025 si è chiuso con 2.494 immatricolazioni per Alfa Romeo in Italia. Non è una cifra da far stappare una bottiglia di champagne ai manager del “biscione”, ma in tempi di vacche magre anche i piccoli segnali di crescita guadagnano il loro spazio e la loro dose di enfasi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno siamo sopra del 24%, sul piano dei volumi. La quota di mercato della casa automobilistica milanese, nel Belpaese, è stata dell’1.8%, con un incremento di 0.4 punti percentuali su maggio 2024.

Questi dati raccontano di un consolidamento della posizione di Alfa Romeo nel bacino domestico, anche se l’appeal del “biscione” meriterebbe performance di bel altro livello in termini assoluti. La crescita è comunque costante e strutturata. Possiamo, nel complesso, parlare di un trend positivo, ma i volumi dovrebbero essere più corposi, per il potenziale del marchio. Col nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa le cose dovrebbero cambiare in meglio.

Segnali di luce giungono anche dal cumulato annuo. Nei primi 5 mesi del 2025 lo slancio è messo in risalto dai progressi statistici: Alfa Romeo ha messo a segno, in questo arco temporale, 14.289 immatricolazioni, con una crescita del 31% rispetto a gennaio-maggio del 2024. La quota di mercato è stata del 2.0%, in aumento di 0.5 punti percentuali sullo stesso periodo della lettura precedente.

Protagonista assoluta del mese di maggio 2025 è stata l’Alfa Romeo Junior. La gamma di questo B-SUV Premium ha guadagnato valore con il recente arrivo della versione Ibrida Q4, che rende la line-up del suo listino molto completa rispetto ai canoni della categoria di appartenenza. Si difendono bene la Giulia e la Stelvio, vere bandiere del marchio, in questi ultimi anni. Ha appena superato la soglia delle 100 mila unità vendute, nel complesso dei bacini di vendita, l’Alfa Romeo Tonale, pilastro strategico del “biscione” sul fronte commerciale. Il dato testimonia una buona accoglienza nei suoi confronti.