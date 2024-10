Leapmotor, si producono in Polonia ma i polacchi non possono comprarle

Sul significato di “economico” ci sarebbe da chiamare all’appello un’intera letteratura moderna e contemporanea. Ma possiamo restringere il campo alle affermazioni intorno al modello compatto elettrico di Leapmotor T03, veicolo prodotto in Polonia, appunto, economico che parte da 18.900 euro, circa 80mila zloty. Il C10, l’altro Leapmotor portato in Europa, ha un prezzo più elevato, fissato a 39.400 euro, ovvero oltre 154mila zloty.

Per un SUV elettrico, paragonabile a rivali come Nissan Ariya, Tesla Model Y e Volkswagen ID.4, con un’autonomia di 450 km, il C10 non è un’offerta da sottovalutare. Anche se le auto Leapmotor saranno disponibili negli showroom Stellantis e la piccola T03 verrà prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy, al momento le due elettriche cinesi non saranno acquistabili in Polonia.

Leapmotor è uno degli affermati produttori cinesi di veicoli elettrici, al quarto posto nel segmento NEV (New Energy Vehicle). L’azienda, nata nel 2015 come start-up, è entrata in una partnership strategica con Stellantis lo scorso anno. Il colosso automobilistico ha acquistato il 21% delle azioni di Leapmotor per 1,5 miliardi di euro, ottenendo anche i diritti esclusivi per la produzione, l’esportazione e la vendita delle auto Leapmotor al di fuori della Cina. La Polonia, però, non è inclusa.

I primi paesi europei a vedere l’arrivo di Leapmotor saranno Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. L’espansione proseguirà verso il Medio Oriente e l’Africa (inclusi Israele e territori francesi d’oltremare), Asia-Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia e Nepal) e Sud America (Brasile e Cile) entro il quarto trimestre di quest’anno. La Polonia, però, rimane esclusa dalla lista per il momento.

Il modello T03, un’auto compatta a cinque porte di segmento A, offre un’autonomia di 265 km secondo il ciclo WLTP e spazi interni comparabili a quelli di un’auto di segmento B. Il C10, invece, è un SUV di segmento D con un’autonomia di 420 km e si basa sull’architettura tecnologica LEAP3.0 di Leapmotor, che include una configurazione elettronica centralizzata, tecnologia Cell-to-Chassis (CTC) e un abitacolo intelligente.

Non sembrano essere inoltre auto, al momento, concepibili come economiche per gli stessi polacchi. Senza considerare che il prezzo in Polonia sarebbe suscettibile di un ribasso evidente (evidentemente privo di profitti per Stellantis), bisogna dire che la Leapmotor più economica, la T03, ha un prezzo pari a circa 12 volte lo stipendio medio (circa 6mila zloty) di tutto il Paese.