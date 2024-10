Leapmotor, svelato il nuovo SUV elettrico B10: la “mobilità accessibile” annunciata da Tavares

Leapmotor, casa automobilistica cinese sostenuta direttamente da Stellantis, non è stata timida a Parigi. La casa ha presentato al Salone dell’Auto parigino il suo nuovo SUV elettrico B10, un modello pensato per competere con modelli come la Kia EV3 e la Hyundai Kona Electric.

Posizionato nella gamma “sotto” al SUV C10, il B10 mira a una fascia di prezzo più accessibile, con un costo che potrebbe aggirarsi intorno ai 30mila euro. L’arrivo sul mercato è previsto per il 2025, in linea con il piano dell’azienda di lanciare un nuovo modello all’anno per i prossimi tre anni.

Rispetto alla city car elettrica T03, il design del Leapmotor B10 si avvicina molto alla C10. Tra i dettagli estetici si notano i fari con tre unità LED separate, “uniti” da una finitura nera, maniglie delle portiere a filo e una barra luminosa posteriore, elementi che conferiscono al SUV un look moderno e dinamico.

La B10 si basa sulla nuova piattaforma B di Leapmotor e sulla sua ultima architettura elettrica ‘Leap 3.5’, che sarà alla base di molti nuovi modelli che arriveranno a partire dal 2025. Anche se i dettagli tecnici, come autonomia e potenza, non sono ancora stati rivelati, ulteriori informazioni potrebbero essere rese note nei prossimi mesi. Anche gli interni del Leapmotor B10 restano un mistero, anche se, seguendo il design esterno e il riferimento alla C10, ci si aspetta un abitacolo minimalista, derivato dal SUV più grande.

Fondata nel 2015, Leapmotor si è rapidamente affermata come una delle start-up di veicoli elettrici più importanti in Cina. Grazie alla collaborazione con il gruppo Stellantis, la casa produttrice di veicoli elettrici cinese si sta ora espandendo in Europa.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha commentato: “Grazie alla collaborazione con Leapmotor, stiamo rendendo la mobilità elettrica avanzata e conveniente anche al di fuori della Cina. La nostra unione ci consente di portare innovazione sul mercato in modo rapido ed efficiente”.

Le auto di Leapmotor, incluso il B10, saranno vendute attraverso la rete dei concessionari Stellantis. Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, ha sottolineato l’importanza di questa rete: “Leapmotor International potrebbe essere una start-up, ma ha due partner estremamente forti. La rete Stellantis ci offre un vantaggio ineguagliabile per la distribuzione e l’assistenza in tutta Europa e oltre”.