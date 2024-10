FIAT è leader assoluto nel segmento delle city car ICE ed EV in Europa 

Nei primi nove mesi del 2024, FIAT conferma la leadership europea nel segmento “core” delle city car con Fiat Panda e 500e. Due vere e proprie icone del Made in Italy, leader indiscusse nel segmento delle city car e nel mercato delle city car elettriche in Europa. Grazie a questi modelli iconici, FIAT è il brand che rappresenta la mobilità urbana sostenibile, sia per il segmento ibrido che per quello elettrico.

Grazie alla sua immensa popolarità, l’amata Panda ha raggiunto un traguardo notevole: oltre 100.000 unità vendute dall’inizio dell’anno. A settembre, l’iconica Panda ha raggiunto una quota di mercato del 24 per cento, con un aumento di 4 punti percentuali rispetto a settembre 2023, e una quota del 26 per cento da inizio anno. In Italia, ha visto una crescita notevole della sua quota di mercato, raggiungendo il 60 per cento per il mese e il 56 per cento da inizio anno, consolidando la sua posizione di leader assoluto del mercato.

La Fiat 500e è emersa come la city car elettrica più venduta nel suo segmento in tutta Europa, vantando una quota di mercato del 63 per cento a settembre e del 45 per cento da inizio anno. Inoltre, il gioiello elettrico della FIAT guida le vendite in Italia con una quota del 29 per cento, in Francia con il 49%, in Germania con il 48 per cento e nel Regno Unito, dove ha la quota più alta all’80 per cento.

I due modelli sono delle vere e proprie icone storiche del Made in Italy FIAT, prodotte nel nostro Paese, e rappresentano due soluzioni complementari per la mobilità urbana elettrificata, dove il marchio continua a essere leader ed è riconosciuto come un trendsetter senza pari.

Fin dalla sua prima consegna ai clienti a luglio, la Fiat Topolino ha preso il comando nel mercato italiano dei quadricicli elettrici con una quota di mercato del 47 per cento e rappresenta il 28 per cento dell’intero settore. FIAT continua la sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città in cui la guida elettrica diventa facile e accessibile a tutti.