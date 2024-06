Fiat 500e: cala il prezzo in UK, la city car diventa una delle auto elettriche più convenienti in quel mercato

FIAT ha annunciato che la sua Fiat 500e è ora uno dei veicoli elettrici più convenienti che i consumatori possano guidare oggi, con prezzi a partire da £ 21.995. L’ultima iniziativa della FIAT arriva esattamente 12 mesi dopo il lancio del FIAT E-Grant, un incentivo di 3.000 sterline per i veicoli elettrici volto ad aiutare gli automobilisti a passare all’elettrico.

Fiat 500e MY24 viene fornita in UK con due nuovi colori: Verde acido e Blu celeste

Il FIAT E-Grant da 3.000 sterline rimarrà in vigore e ora i clienti potranno usufruire di un ulteriore sconto di 3.200 sterline sul prezzo della Fiat 500e e della Fiat 500e decappottabile. La nuova 500e e 500e decappottabile modello anno 24 viene fornita con due nuovi colori: lo splendido Verde Acido e il Blu Celeste con finitura metallizzata, offrendo ai clienti più opzioni per personalizzare i propri veicoli.

Damien Dally, amministratore delegato di FIAT UK, ha dichiarato: “In FIAT crediamo nell’elettrico per tutti. Riteniamo fondamentale continuare a lavorare per rendere i veicoli elettrici più accessibili e convenienti per le persone in tutto il Regno Unito. “Ecco perché stiamo nuovamente investendo i nostri soldi per incoraggiare i clienti a passare all’elettrico. “Il nostro impegno per ridurre i prezzi fa sì che la Fiat 500e sia ora uno dei veicoli elettrici più convenienti che si possano guidare oggi – cosa che siamo orgogliosi di poter affermare.

“Vogliamo che i conducenti del Regno Unito possano provare un assaggio della dolce vita al volante della nostra pluripremiata 500e. Speriamo che questo significhi che più persone potranno sperimentare La Dolce Vita”. Lo scorso giugno, la Fiat è diventata il primo produttore a lanciare un proprio sussidio per le auto elettriche, 12 mesi dopo che il governo aveva rimosso qualsiasi incentivo finanziario per incoraggiare i clienti al dettaglio a passare all’elettrico.

L’E-Grant FIAT era originariamente previsto per le 500e e 500e decappottabili, ma ora si estende anche alla 600e e all’Abarth 500e recentemente lanciate per famiglie. La Fiat 500e MY24 è disponibile in due diverse versioni: berlina e cabriolet e due dimensioni di batteria elettrica, 24 kWh e 42 kWh, che garantiscono un’autonomia di 320 chilometri (WLTP combinato).