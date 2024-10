Fiat Panda Fastback: se fosse questo il suo design definitivo?

Fiat Panda Fastback sarà il terzo modello della nuova gamma Panda che ha fatto il suo debutto lo scorso 11 luglio con la Fiat Grande Panda a cui seguirà nel 2025 la nuova Fiat Multipla, altro modello particolarmente atteso. Il debutto della versione fastback è atteso entro la fine del 2026. Si tratterà di un SUV coupé di segmento C lungo circa 4,35 metri che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e che esteticamente parlando avrà molto in comune con Fiat Grande Panda e nuova Fiat Multipla.

Ecco quale potrebbe essere il look della versione definitiva della futura Fiat Panda Fastback che vedremo nel 2026

Fiat Panda Fastback dunque sarà un modello particolarmente importante per la casa automobilistica torinese che potrebbe beneficiare della sua presenza in gamma andando a conquistare niovi clienti e preziose quote di mercato. Questa vettura andrà a sostituire in Europa Fiat Tipo e in America Latina Fiat Fastback divenendo un modello globale. A proposito di quello che sarà lo stile di questo veicolo, fino ad ora abbiamo solo alcuni teaser di Fiat e numerosi render di designer indipendenti.

Uno degli ultimi render ad esserci arrivati è quello che vi mostriamo in questo articolo realizzato dal famoso designer e creatore digitale Kleber Silva che sulla base delle immagini teaser fin qui emerse e di quanto dichiarato dai dirigenti della principale casa automobilistica italiana sul futuro modello ha immaginato così l’aspetto definitivo della vettura. A quanto pare si tratta di una ipotesi particolarmente vicina a quello che sarà il design del veicolo.

Come Fiat Grande Panda e come anche la nuova Fiat Multipla, anche la futura Fiat Panda Fastback, che probabilmente avrà un altro nome, arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. La prima sarà la entry level della gamma ma i prezzi di entrambi le versioni dovrebbero essere particolarmente accattivanti per poter fare concorrenza spietata ai modelli di Dacia e non solo.