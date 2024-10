Fiat Topolino e Citroen Ami tremate: Dacia sta arrivando

Secondo alcune indiscrezioni, Dacia, marchio appartenente al gruppo Renault, starebbe valutando di lanciare una nuova vettura per competere direttamente con la Citroën Ami e la Fiat Topolino, modelli elettrici di microcar recentemente aggiornati per il 2025. Dacia, nota per la sua competitività e capacità di offrire veicoli economici e pratici, potrebbe rappresentare una seria minaccia per queste due veicoli di Stellantis, data la sua capacità di produrre modelli con un forte rapporto qualità-prezzo, rendendo il confronto nel segmento delle microcar particolarmente interessante.

Dacia potrebbe entrare nel segmento dei quadricicli elettrici sfidando Fiat Topolino e Citroen Ami

Durante il Salone di Parigi 2024, Dacia ha annunciato i suoi futuri piani, con particolare attenzione alla possibile entrata in alcuni segmenti di mercato nuovi. La notizia più interessante riguarda la valutazione da parte dell’azienda di un veicolo che potrebbe competere direttamente con la Citroën Ami e la Fiat Topolino. Denis Le Vot, CEO di Dacia, ha confermato che il marchio sta seriamente considerando questa possibilità, il che potrebbe portare Dacia a entrare in un segmento di mercato in crescita, offrendo un’opzione competitiva nel settore delle microcar elettriche.

Dacia potrebbe prendere ispirazione dalla nuova Mobilize Duo, l’erede della Renault Twizy, come base per il suo possibile quadriciclo elettrico. Tuttavia, non sarebbe sorprendente se il marchio rumeno decidesse di sviluppare un modello completamente innovativo, in linea con l’approccio pratico e intelligente che caratterizza le sue vetture. Dacia ha dimostrato di saper creare veicoli semplici ma funzionali, e potrebbe proporre una soluzione altrettanto geniale per competere con la Citroën Ami e la Fiat Topolino, offrendo una nuova alternativa nel mercato delle microcar elettriche.

Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito e se davvero la casa rumena proverà a dare serio filo da torcere ai due quadricicli elettrici che Stellantis produce presso il suo stabilimento di Kenitra in Marocco che dal prossimo anno ospiterà anche la nuova Fiat Multipla.