Peugeot e-3008, l’elettrica più economica delle concorrenti a parità di batteria

Oltre le tante novità presentate al Salone dell’Auto di Parigi, una vettura elettrica in particolare potrebbe essere passata inosservata, pur essendo un traguardo significativo. Stiamo parlando della nuova Peugeot e-3008, equipaggiata con una batteria da 98 kWh. Il SUV non solo promette un’autonomia WLTP di 700 km, che di per sé rappresenta un risultato notevole, ma si distingue soprattutto per essere un modello che, per dimensioni della batteria, entra in competizione con veicoli di fasce di prezzo molto più elevate.

La e-3008 è attualmente l’auto più economica sul mercato con una batteria da poco meno di 100 kWh. Stellantis, il gruppo che comprende tra i suoi 14 marchi anche Peugeot, ha una propria divisione per la produzione di batterie, ACC, una joint venture con TotalEnergies e Mercedes. Tuttavia, quando ha iniziato a sviluppare i primi modelli elettrici sulla piattaforma STLA Medium, ACC non era ancora pronta per la produzione su larga scala. Stellantis, allora, si è temporaneamente affidata a BYD per fornire batterie equivalenti.

Con il debutto della batteria ACC al Salone di Parigi è arrivato anche l’equipaggiamento di questa dotazione per la Peugeot e-3008 e la e-408. Questo nuovo pacco batterie verrà presto utilizzato anche su altri modelli, come la Opel Grandland e le future Alfa Romeo Giulia e Stelvio, che sfrutteranno la piattaforma STLA Large.

Prodotta presso la Gigafactory francese di Douvrin, questa batteria da 98 kWh promette un’autonomia fino a circa 700 chilometri e utilizza una chimica a base di litio-manganese-cobalto. L’architettura elettrica da 400 volt permette una ricarica a 2,4 kWh al minuto, il che significa che sarà possibile passare dal 20% all’80% in circa 27 minuti.

Il SUV francese ha un prezzo che si aggira intorno ai 55.000 euro. Se confrontata con modelli di altre case automobilistiche con batterie di simili dimensioni, la Peugeot e-3008 risulta una delle opzioni più convenienti sul mercato. Il SUV, infatti, costa meno di Mercedes EQS (118 kWh), Volvo EX90 (107 kWh), BMW iX xDrive50 (105 kWh), Rolls-Royce Spectre (102 kWh). Confrontando questi modelli, la Peugeot e-3008 emerge come un’opzione incredibilmente competitiva nel panorama dei veicoli elettrici di fascia alta.