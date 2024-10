La nuova Peugeot E-408 completa la gamma 100% elettrica del brand del Leone

La nuova Peugeot E-408 completa la gamma elettrica del leone. La vettura alimentata da un motore elettrico sincrono da 157 kW (210 CV) con una coppia di 345 Nm. L’energia elettrica è fornita da una batteria NMC con una capacità utile di 58,2 kWh. Il motore è prodotto in Francia, a Trémery, dalla joint venture Stellantis-NIDEC. Lo stabilimento Sstellantis di Valenciennes (Francia) produce la trasmissione.

Ecco la nuova Peugeot E-408

Il design fastback si adatta perfettamente alla nuova Peugeot E-408, che utilizza una piattaforma che consente la completa elettrificazione senza sacrificare stile, dinamica e comfort interno. La E-408 si basa sulla E-EMP2 (Efficient Modular Platform). Con una lunghezza di 4,69 metri, una larghezza di 1,85 metri (con gli specchietti ripiegati) e un passo generoso di 2,79 metri, la vettura del Leone è particolarmente spaziosa. La batteria si trova sotto il pavimento, il che preserva lo spazio interno e abbassa il baricentro, contribuendo alla sua manovrabilità dinamica.

Con la sua ampia carreggiata – 1,59 metri nella parte anteriore e 1,60 metri nella parte posteriore – l’E-408 rimane saldamente sulla strada. Nonostante la posizione rialzata, la carrozzeria offre un profilo snello e sportivo grazie ad un’altezza del tetto limitata a 1,49 metri. L’aspetto felino della Peugeot E-408 è enfatizzato dal design unico e affilato delle superfici della carrozzeria. Ciò è particolarmente evidente nella parte posteriore dalle “orecchie di gatto” nella forma del cofano del bagagliaio e dei paraurti.

La protezione in plastica delle fiancate e dei passaruota si estende fino a un robusto paraurti posteriore nero, che esalta la dinamica della parte posteriore. I cerchi da 19 pollici Graphite dal design innovativo montano pneumatici 225/50 R19 a bassissima resistenza al rotolamento (classe A+).

Il motivo a griglia in tinta con la carrozzeria si fonde con la forma complessiva del paraurti. L’identità del marchio è più visibile che mai grazie all’illuminazione ulteriormente raffinata. Nella parte anteriore, la tecnologia LED offre fari molto sottili ed efficaci che definiscono l’aspetto della E-408: un look decisamente Peugeot. La firma luminosa si estende verso il basso con due strisce LED a forma di zanne che si estendono nel paraurti. Nella parte posteriore, l’identità del brand del leone si riflette nelle iconiche tre luci posteriori a LED. La nuova Peugeot T E-408 è disponibile con cinque colori esterni: Blanc Okenite, Blue Obsession, Gris Selenium, Rouge Elixir e Noir Perla Nera.

L’insuperabile i-Cockpit offre un’ergonomia eccezionale. Il volante compatto aumenta il piacere di guida grazie alla risposta diretta e alla precisione dello sterzo. Posizionato all’altezza degli occhi sopra il volante, il quadro strumenti digitale include uno schermo digitale 3D da 10 pollici completamente personalizzabile e configurabile.

L’E-408 offre inoltre una tenuta di strada esemplare, un comfort di guida di alto livello e una perfetta manovrabilità in città, resa possibile da un diametro di sterzata di 11,18 metri. Per ridurre notevolmente le vibrazioni, la rigidità della carrozzeria è stata ottimizzata incollando tra loro gli elementi strutturali.

Il sistema i-Connect Advanced può essere gestito tramite il touchscreen centrale da 10 pollici. È di serie sulla Peugeot E-408 e offre una navigazione TomTom efficiente ed efficace. Per una leggibilità ottimale, la visualizzazione della mappa copre l’intero touchscreen da 10 pollici. Gli aggiornamenti di sistema vengono trasmessi “via etere”.

Il sistema di navigazione include un pianificatore di viaggio che pianifica in modo ottimale i percorsi per massimizzare l’autonomia dell’auto e semplificare la ricarica. Per calcolare il percorso ideale, il sistema tiene conto di numerosi dati. Tra questi figurano la distanza da percorrere, il livello di carica della batteria alla partenza, il livello di carica desiderato all’arrivo, la velocità, il consumo di energia, il traffico, il tipo di fondo stradale, i dislivelli e le stazioni di ricarica disponibili nei pressi della destinazione.

L’applicazione e-Routes by Free2move Charge è accessibile anche tramite uno smartphone connesso al sistema i-Connect. Questa applicazione inoltre ottimizza tutti i viaggi calcolando il percorso migliore in base all’autonomia disponibile, all’ubicazione delle stazioni di ricarica, alle condizioni del traffico, alla distanza da percorrere, ecc.

È possibile collegare uno smartphone in modalità wireless al sistema di infotainment dell’auto (Apple CarPlay/Android Auto). È anche possibile connettere due telefoni contemporaneamente tramite Bluetooth. Inoltre, la Peugeot E-408 dispone di quattro porte USB-C.

Gli i-Toggle completamente configurabili sotto lo schermo centrale sono un tour de force tecnologico in questo segmento. Ciascuno dei cinque i-Toggle personalizzabili fornisce una scorciatoia sensibile al tocco per le impostazioni di climatizzazione, i contatti telefonici, la stazione radio o un’app, a scelta dell’utente. Ci sono otto di questi pulsanti di preselezione.

“OK Peugeot” consente l’accesso a tutte le funzioni di infotainment e ChatGPT tramite comandi vocali. Perché come tutti i nuovi modelli del Leone, anche ChatGPT è integrato nell’E-408. Questa funzionalità AI risponde a numerose richieste, ad esempio relative a informazioni turistiche o alla generazione di un quiz per tenere occupati i bambini durante un giro.

L’interno della nuova Peugeot E-408, l’illuminazione ambientale a LED (in otto colori a scelta) diffonde una luce morbida dietro lo schermo centrale. Ciò contribuisce a creare un’atmosfera raffinata all’interno. La stessa luce si estende ai pannelli delle porte che, a seconda dell’equipaggiamento, hanno finiture in tessuto, Alcantara o modanature in alluminio.

Naturalmente, l’aria condizionata contribuisce al comfort degli occupanti. Le aperture di ventilazione che portano aria fresca all’interno sono posizionate in alto nella parte anteriore. I passeggeri posteriori beneficiano di due bocchette di ventilazione nella parte posteriore della console centrale. La Peugeot E-408 GT è disponibile a richiesta con il sistema AQS (Air Quality System) che monitora continuamente la qualità dell’aria all’interno e attiva automaticamente la modalità di ricircolo, se necessario. La GT offre anche il sistema di trattamento dell’aria Clean Cabin con filtraggio degli inquinanti gassosi e particolati. La qualità dell’aria viene visualizzata sul touchscreen centrale.

Il sistema Hi-Fi Premium Focal della nuova E-408 è il risultato di oltre tre anni di ricerca in collaborazione con questo specialista dell’audio di alta qualità. Il sistema utilizza l’elaborazione digitale del suono Arkamys e comprende dieci altoparlanti con tecnologie brevettate esclusive.

I sedili anteriori offrono un comfort eccezionale e hanno ottenuto il certificato AGR (Aktion Gesunder Rücken) per la loro posizione di seduta ergonomica e le possibilità di regolazione. Il sedile del conducente è regolabile elettricamente in dieci modi e dispone di due impostazioni di memoria. Il sedile del passeggero è regolabile elettricamente in sei direzioni. I sedili dispongono inoltre di funzione massaggio con otto diversi programmi e riscaldamento del sedile.

A seconda della versione, i sedili sono rivestiti in tessuto misto, tessuti tecnici, Alcantara, pelle pressata o pelle nappa (per mercati selezionati). Sulle versioni GT i sedili presentano cuciture color Adamite, riprese anche su plancia, pannelli porta e bordi consolle. Nella consolle centrale è presente uno scomparto dove è possibile caricare il telefono in modalità wireless. La consolle offre anche un vano con bracciolo, due porte USB C (ricarica/connessione dati), due grandi portabicchieri e fino a 33 litri di varie opzioni di stoccaggio. A partire dalla versione Allure, sono presenti due porte USB C nella parte posteriore della console centrale.

Lo spazio nella parte posteriore è particolarmente generoso grazie al passo lungo di 2,79 metri. La nuova E-408 è anche la Peugeot più spaziosa per i passeggeri dei sedili posteriori grazie a 183 mm di spazio per le gambe. Il sedile posteriore è dotato di sportello per gli sci ed è abbattibile di serie in due parti disuguali (60/40) tramite uno sgancio facilmente accessibile nel vano bagagli. Il bagagliaio ha una capacità di 471 dm³, ampliabile a 1.545 dm³ con i sedili posteriori abbattuti. In questo caso si possono trasportare oggetti lunghi fino a 1,89 metri. C’è anche una presa da 12 V, illuminazione a LED, rete portabagagli e ganci per borse nel bagagliaio.

L’aerodinamica della nuova E-408 (SCx: 0,66) ha ricevuto un’attenzione particolare. La forma dei paraurti, delle prese d’aria anteriori e degli spoiler inferiori per le ruote anteriori riducono la resistenza dell’aria e le turbolenze. La nuova E-408 è inoltre dotata di una specifica protezione aerodinamica del sottoscocca che contribuisce al basso consumo energetico di 15,2 kWh/100 km e all’ampia autonomia fino a 453 chilometri (ciclo combinato WLTP).

La Peugeot E-408 è dotata di una batteria ad alto voltaggio da 58,2 kWh (netti). Con tecnologia NMC 811 – 80% nichel, 10% manganese, 10% cobalto – la batteria beneficia di un’elevata densità di energia con diciotto moduli integrati. La frenata rigenerativa offre un’esperienza di guida più fluida. I paddle dietro il volante compatto consentono al conducente di regolare facilmente la forza frenante del sistema rigenerativo. Ci sono tre livelli di rigenerazione: basso (-0,6 m/s²) sembra la decelerazione quando si scarica il gas in un’auto con motore a combustione. Media (-1,3 m/s²) per una maggiore decelerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore. Aumentato (-2,0 m/s²) per la massima decelerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore, con conseguente massima rigenerazione. Gli ultimi due livelli attivano automaticamente le luci dei freni posteriori.

Il conducente può anche scegliere tra tre modalità di guida. Normal è la modalità standard, con potenza impostata a 140 kW (190 CV) e coppia a 300 Nm, garantendo un equilibrio ideale tra dinamica e autonomia. Per le massime prestazioni è disponibile la modalità Sport (157 kW/210 CV e 345 Nm) che si attiva automaticamente e temporaneamente durante i kick-down. La modalità ECO (125 kW/170 CV, 270 Nm) migliora l’autonomia.

La nuova Peugeot E-408 è dotata di serie di una pompa di calore, nonché di volante e sedili riscaldati. Di serie è presente un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW per la ricarica in corrente alternata (CA). La ricarica rapida (DC) è possibile con una potenza fino a 120 kW, che consente di caricare la batteria dal 20-80% in poco più di 30 minuti (a temperature nominali della batteria). Ciò significa che la ricarica rapida garantisce un’autonomia di 100 chilometri ogni 10 minuti. Per ottimizzare la ricarica, il conducente può programmare i livelli di carica minimo e massimo tramite lo schermo centrale. Ad esempio, dalla tariffa minima del 20% alla tariffa massima dell’80%.