Peugeot E-3008 ed E-5008 Long Range, partiti gli ordini

Peugeot ha da pochissimo aperto gli ordini per i nuovi modelli elettrici E-3008 ed E-5008 Long Range, entrambi disponibili attraverso i diversi canali di vendita, fisici e online. La strategia del marchio francese, parte del vasto ombrello di marchi del Gruppo Stellantis, è volta a soddisfare le esigenze di una clientela diversificata. La casa automobilistica, d’altronde, offre una delle gamme più ampie di veicoli completamente elettrici in Europa.

Sono ben 12 i modelli in catalogo, con tutti gli altri principali produttori europei che seguono a numeri in elettrico inferiori. La Peugeot E-3008 si sta rivelando un successo crescente in Europa con oltre 67.000 ordini già registrati. Grazie a motorizzazioni come l’Electric 210, l’Hybrid 136 e-DCS6 e il Plug-in Hybrid 195 e-DCS7, il modello ha conquistato l’interesse (e il portafogli) di molti automobilisti.

La nuovissima Peugeot 5008, intanto, disponibile per gli ordini già dalla metà di giugno 2024, sta ottenendo risultati promettenti, tanto da spingere l’azienda ad aumentare la produzione nello stabilimento di Sochaux e ad introdurre un terzo turno notturno per far fronte alla domanda crescente.

Passando alle nuove versioni Long Range, il lancio delle versioni “Electric 230 Long Range” per i modelli E-3008 ed E-5008 ha inaugurato gli ordini meno di 24 ore fa. Delle due, inoltre, la E-3008 Long Range sarà svelata in anteprima al Salone dell’Automobile di Parigi.

Progettate interamente in Francia, queste vetture sono tra le prime del gruppo Stellantis a beneficiare delle batterie prodotte nella gigafactory ACC di Douvrin. Basate sulla piattaforma STLA Medium “BEV-by-design”, le nuove versioni garantiscono una maggiore capacità energetica senza andare a intaccare lo spazio interno o il volume del bagagliaio rispetto alle versioni Electric 210, Hybrid e Plug-in Hybrid, nonostante una batteria più spessa di 15 mm.

Le nuove Peugeot E-3008 ed E-5008 230 Long Range non solo offrono un’autonomia eccezionale, ma vantano anche tempi di ricarica tra i più rapidi del segmento. Utilizzando caricabatterie rapidi fino a 160 kW, le vetture possono passare dal 20% all’80% di carica in soli 27 minuti, oppure recuperare 150 km di autonomia in appena 10 minuti.

Peugeot include su tutte le versioni 100% elettriche, tra cui le nuove E-3008 ed E-5008 230 Long Range, l’esclusiva garanzia “Allure Care”, una copertura che comprende il motore elettrico, il caricabatterie, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici, per un periodo di 8 anni o fino a 160.000 km.