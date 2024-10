Mopar, l’anteprima del concept basato sul Ram 2500 prima del SEMA

Stellantis è pronta a fare il suo grande ritorno al SEMA Show di quest’anno. Mopar ha già anticipato uno dei nuovi concept che saranno presentati a uno degli eventi più seguiti degli Stati Uniti.

Basato sul rinnovato Ram 2500 2025, il nuovo concept rimane avvolto nel mistero, ma le prime immagini lasciano intravedere un veicolo robusto e potente, pensato per affrontare dure sessioni di lavoro e percorsi off-road estremi. Il SEMA Show, che si terrà dal 5 all’8 novembre 2024 al Las Vegas Convention Center, vedrà quindi l’esordio al pubblico di questa nuova creatura Mopar.

Il teaser Mopar, intitolato “Workhorse and Warrior”, ci mostra il pick-up in un’accattivante tonalità “Mojave Sand”, un colore già utilizzato nel 2018 sul Ram 2500 Power Wagon e recentemente reintrodotto sulla speciale edizione Ram 1500 Rebel X 2025, pensata per celebrare i dieci anni del famoso allestimento Rebel dedicato all’off-road.

Il Rebel X, non a caso, ricco di elementi altamente performanti, sembra essere una chiara fonte d’ispirazione per il nuovo concept Ram 2500. Tra gli indizi che suggeriscono le capacità sull’off-road del veicolo spicca un verricello montato sul paraurti anteriore, un accessorio già disponibile sui modelli Ram 2500 Rebel e Power Wagon, entrambi orientati alle prestazioni da fuoristrada.

Nel teaser, si notano anche ganci da traino arancioni e una decalcomania con mappa topografica sul cofano, come a sottolineare il carattere avventuroso e multifunzionale del pick-up. Mopar, nella sua breve descrizione, inoltre, mette in risalto la versatilità del veicolo, sottolineando la sua attitudine a superare ostacoli sia nei cantieri che sui sentieri.

Si prevede che questo concept sarà equipaggiato con una vasta gamma di accessori firmati Mopar, pensati per esaltare inevitabilmente le sue doti off-road. Dai componenti pensati per il fuoristrada più impegnativo ad accessori che migliorano le prestazioni generali, Mopar promette di creare una build non solo visivamente impressionante, ma anche estremamente funzionale. Gli appassionati dei pick-up Ram Heavy Duty e dei percorsi ben lontani dalla città attendono con impazienza la presentazione ufficiale.

Visti i precedenti di Mopar nella creazione di veicoli audaci e versatili, il concept Ram 2500 2025 si preannuncia un perfetto mix tra potenza per il lavoro e solidissimo divertimento da fuoristrada.