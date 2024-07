Stellantis e Dodge, sono cambiati i piani sulle muscle car dopo le nuove normative americane

Il ritorno delle Dodge Charger e Challenger è stato un successo capace di far brillare gli occhi di migliaia di appassionati. Averle riportate nelle concessionarie, sulle strade, rendendole le muscle car più popolari dell’era moderna, ha riportato un vecchio sogno con una nuova scintillante veste. Ma è stato altrettanto sorprendente (in negativo) quando sono state entrambe ritirate dopo il modello del 2023. Stellantis e Dodge, dunque, sono impazzite?

Come sappiamo, normalmente le auto vengono tolte dal mercato per mancanza di vendite, ma queste due erano molto richieste. È stata grandissima la perplessità. A peggiorare la situazione, Dodge ha dichiarato che le iconiche auto a benzina Mopar sarebbero state sostituite da un veicolo elettrico, sminuendo il valore della famosa Charger Daytona.

Da quando Stellantis ha assunto il controllo di Dodge, sono state prese alcune decisioni discutibili. Nessuna azienda eliminerebbe due modelli di successo come la Charger e la Challenger. Risulterebbe un errore economico banale interrompere le vendite di prodotti popolari per sostituirli con qualcosa che potrebbe rivelarsi un fallimento. L’adozione di veicoli elettrici da parte dei consumatori è ancora incerta, e al momento non esiste un vero segmento di muscle car elettriche.

Stellantis e Dodge sono state costrette a cancellare Charger e Challenger e ad abbandonare i motori Hemi V-8 a causa di rigide normative governative. Queste regole avrebbero potuto portare a multe pesanti a Stellantis e Dodge. Le normative hanno di fatto eliminato le Mopar Muscle (le muscle car generalmente rappresentate da Crysler, Dodge, Plymouth e altri) senza una ragione valida. Di sicuro c’è che l’impatto del governo federale sulle Mopar Muscle è stato a dir poco devastante.

Dopo la crisi petrolifera degli anni ’70, il governo degli Stati Uniti ha approvato il Corporate Average Fuel Economy (CAFE) act per migliorare il risparmio di carburante. Anche se i veicoli a motore a combustione interna siano diventati più puliti, le industrie e l’agricoltura rimangono i più inquinanti. Le case automobilistiche che producono veicoli ad alte prestazioni hanno difficoltà a soddisfare gli standard di consumo elevati.

Sotto l’amministrazione Obama, questi standard CAFE sono stati elevati a livelli difficili da raggiungere. Alla fine, nel 2023, Dodge ha cessato la produzione della Charger e della Challenger a benzina dopo che Biden ha ripristinato gli standard CAFE. Stellantis ha dovuto affrontare multe salatissime, costringendo l’azienda a interrompere i suoi modelli ad alte prestazioni.

Dopo aver interrotto la produzione di Charger e Challenger, Dodge ha annunciato la Charger Daytona elettrica, una muscle car elettrica che offre prestazioni paragonabili alla Charger SRT Hellcat a benzina. Gli appassionati, però, rimangono scettici sul fatto che un veicolo elettrico o a sei cilindri possa essere considerato una vera Mopar Muscle. Per molti, eliminare veicoli come la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody sembra un’azione a dir poco insignificante. La riduzione delle emissioni di gas serra durante l’amministrazione Trump, nonostante l’alta produzione di veicoli ad alte prestazioni, suggeriscono che le auto sportive non sono il principale problema ambientale.