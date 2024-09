Ram Heavy Duty 2025: nuovo stile anteriore e tecnologie aggiornate per il pickup

I test della gamma Ram Heavy Duty 2025 sono ormai nelle fasi finali e presto i prototipi senza camuffamento saranno visibili sulle strade pubbliche. Nelle scorse ore Stellantis ha deciso di offrire una prima occhiata ufficiale ai nuovi modelli, evitando che il primo sguardo avvenga attraverso foto non ufficiali scattate in fretta. Questo approccio permette a Ram di presentare il pick-up rinnovato nelle migliori condizioni, mostrando i miglioramenti e le novità del modello prima delle immagini “rubate” dai test su strada.

Prime immagini senza veli della gamma Ram Heavy Duty 2025

Le prime immagini della gamma Ram Heavy Duty 2025 mostrano significativi aggiornamenti estetici, in particolare per i modelli 2500 e 3500. Il nuovo frontale presenta una griglia rivisitata affiancata da unità di illuminazione divise, donando ai veicoli un look più moderno e aggressivo. Tra le novità spicca un cofano “ram air” che dovrebbe migliorare il flusso d’aria per il motore. Anche gli specchietti laterali e le luci posteriori sono stati aggiornati, con un design più raffinato. Oltre a questi cambiamenti, sembra che la terza luce di stop sia stata riprogettata, forse per includere nuove telecamere o sensori avanzati, suggerendo potenziamenti nei sistemi di assistenza alla guida.

Il CEO Chris Feuell ha precedentemente rivelato che il pick-up incorporerà l’ultima tecnologia del rinnovato Ram 1500. Ciò suggerisce che il modello potrebbe avere un sistema di infotainment da 12 pollici migliorato e un display da 14,5 pollici di recente disponibilità. I pickup potrebbero anche essere offerti con un doppio caricabatterie wireless per smartphone e un display da 10,25 pollici per il passeggero anteriore di recente disponibilità. Inoltre, non saremmo sorpresi di vedere un allestimento Tungsten o l’aggiunta dell’assistenza alla guida Hands-Free.

Inoltre Feuell ha precedentemente confermato per la gamma Ram Heavy Duty 2024 un “gruppo propulsore migliorato, grazie ai nostri amici di Cummins “. Il modello attuale vanta un motore Cummins turbodiesel a sei cilindri in linea da 6,7 ​​litri che eroga 375 CV e 1.151 Nm di coppia, insieme a una versione con potenza maggiore che offre 426 CV e 1.456 Nm di coppia.

Le voci suggeriscono anche che la gamma diesel potrebbe essere semplificata per includere un singolo propulsore abbinato a una nuova trasmissione automatica a otto velocità. Mentre questo resta da vedere, è abbastanza chiaro che il propulsore Cummins è destinato a rubare la scena in questa prossima gamma.