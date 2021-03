Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition inizia ad arrivare nelle concessionarie USA

Ram ha deciso di celebrare il suo primo pick-up 4×4 prodotto in serie, il Ram 2500 Power Wagon, con il lancio della versione 75th Anniversary Edition con il model year 2021. Questa special edition porta con sé diverse caratteristiche interessanti orientate al lusso sul pick-up di produzione più capace del segmento.

Per questa particolare edizione, inoltre, la casa automobilistica statunitense ha deciso di proporre due colorazioni esterne molto particolari chiamate Anvil e Molten Orange. Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha pubblicato alcune foto di un esemplare di 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition proprio con quest’ultima colorazione, presente presso una concessionaria di Preston (Idaho).

Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition: i primi esemplari iniziano ad arrivare negli showroom statunitensi

All’interno della gamma del pick-up 4×4, la colazione Molten Orange porta il codice PVP che è lo stesso del popolare colore esterno Go ManGo su modelli come Dodge Charger e Challenger. Il nuovo Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition è disponibile a un prezzo aggiuntivo di 11.715 dollari (9827 euro) per gli acquirenti statunitensi o 7995 dollari canadesi (5373 euro) per quelli che vivono in Canada.

A livello di caratteristiche, la speciale edizione del pick-up propone presa di alimentazione ausiliaria da 115V e inverter da 400W, impianto audio Harman & Kardon con 17 altoparlanti, cerchi da 17”, badge 75th Anniversary, controllo automatico dei fari abbaglianti, luce di retromarcia ausiliarie montate sugli specchietti, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, specchietti esterni con funzione memoria, tappetini anteriori e posteriori, sedile del passeggero anteriore con regolazione elettrica a 8 vie, sedili anteriori e della seconda fila riscaldati, volante riscaldato, illuminazione interna a LED e hub multimediale con due porte USB per la ricarica.

Non mancano tergicristalli sensibili alla pioggia, sistema di avvio remoto, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 12 pollici, apriporta universale per garage, allarme di sicurezza, manico rivestito in pelle e molto altro ancora. L’aggiunta della colazione Molten Orange sul Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition è disponibile a un prezzo aggiuntivo di 450 dollari (377 euro) per gli acquirenti statunitensi mentre per quelli canadesi è a costo zero.

