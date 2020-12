Ram mostra la potenza del nuovo Ram 1500 Rebel | Video

Ram ha deciso di presentare una campagna pubblicitaria in Brasile in occasione del lancio del nuovo Ram 1500 Rebel. Con potenza, lusso e tecnologia senza precedenti, il pick-up apre un nuovo segmento nel mercato brasiliano, quello dei modelli premium.

Inoltre, l’arrivo del 1500 Rebel segna un nuovo capitolo in Brasile per la casa automobilistica di FCA, ampliando non solo il suo portfolio di prodotti ma anche il suo pubblico. Quest’ultimo ha già apprezzato l’arrivo del veicolo in quanto le prime 100 unità disponibili in prevendita sono terminate in sole 18 ore.

Ram 1500 Rebel: un nuovo video ufficiale ci mostra la potenza proposta dal nuovo pick-up

Frederico Battaglia, direttore per la comunicazione marketing di Ram America Latina, ha dichiarato: “Ram è un marchio che sta crescendo sempre di più in Brasile. Anche in un anno così atipico, festeggiamo il successo di vendite del nuovo 2500. E ora concludiamo l’anno in bellezza lanciando il Ram 1500 con una campagna all’altezza del veicolo, portando una riflessione sul potere che abbiamo nelle nostre mani, sia per guidare il pick-up più potente del paese che per prendere grandi decisioni“.

La campagna pubblicitaria, realizzata in collaborazione con l’agenzia F.biz, dimostra che una firma, un messaggio, un articolo e una stretta di mano possono cambiare il corso della storia, rappresentando il potere delle mani sia per guidare il Ram 1500 Rebel che per cambiare il destino di una vita, una carriera o un’azienda.

“Per parlare dell’impareggiabile potenza offerta dal Ram 1500, mettiamo in risalto il potere delle mani verso il pubblico interessato al marchio, che sono persone con un grande potere decisionale e che apprezzano l’alta qualità e le prestazioni in tutto ciò che fanno e consumano. Ecco perché dimostriamo chi guida un Ram 1500 ha il potere nelle sue mani“, ha detto il vicepresidente di Creation di F.biz Icaro de Abreu.

Il video dimostra che il potere decisionale può cambiare la direzione della vita delle persone. Una firma ha il potere di generare tanti posti di lavoro, un articolo scritto da una persona influente ha il potere di cambiare l’opinione delle persone, con un solo messaggio è possibile prenotare la suite preferita di un hotel oppure una stretta di mano consente di trasformare una startup in un’azienda molto potente.

Le mani permettono anche di guidare il pick-up full-size lungo quasi 6 metri e dal peso di oltre 2,5 tonnellate. Man mano che le scene e le situazioni cambiano nella clip, scopriamo tutte le caratteristiche principali offerte dal Ram 1500 Rebel come il famosissimo motore Hemi V8 da 5.7 litri con potenza di 400 CV, l’impianto audio premium Harman & Kardon con cancellazione del rumore, il tetto apribile panoramico e il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 12 pollici.

