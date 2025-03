Mopar offre un pacchetto esclusivo per Ram 1500 RHO

Il talentuoso team di progettazione di Mopar ha creato un veicolo esclusivo, in edizione limitata e da collezione per gli appassionati che vogliono stabilire nuovi audaci limiti di prestazioni per le vetture fuoristrada nel 2025. Il pacchetto Mopar ’25 per Ram 1500 RHO, con contenuti esclusivi dentro e fuori, continua il programma annuale di personalizzazione dei veicoli di fabbrica, ora al suo 16° anno, per il marchio di prestazioni e servizi di Stellantis.

Il pacchetto Mopar ’25 presenta contenuti interni ed esterni speciali ispirati al Ram 1500 RHO esposto al SEMA Show 2024

“L’ispirazione per il nuovo Mopar ’25 deriva direttamente dal concept truck che abbiamo mostrato al SEMA Show lo scorso novembre, che ha generato un forte feedback positivo su quanto bene il Ram 1500 RHO sia stato ‘Moparizzato’ dal nostro team di progettazione”, ha affermato Darren Bradshaw, vicepresidente senior, Stellantis parts and services – Nord America. “Siamo orgogliosi di continuare il nostro programma annuale di personalizzazione Mopar con innovazioni e caratteristiche estetiche esclusive che i nostri clienti appassionati e collezionisti desiderano ardentemente”.

Utilizzando l’ultima aggiunta alla gamma di pick-up sportivi Ram come una tela, la grafica personalizzata Mopar Blue e Grey della carrozzeria offre un forte contrasto con il colore esterno Diamond Black Crystal Pearl Coat. Nella grafica è presente un motivo ripetuto graduato del logo Mopar Omega M. Pneumatici da 35 pollici pronti per l’off-road montati su cerchi da 18×9 pollici compatibili con beadlock contribuiscono a creare un atteggiamento aggressivo sotto il design della carrozzeria a clessidra con i parafanghi più ampi nell’attuale gamma Ram 1500 di produzione.

Gli accessori esterni Mopar includono un portaruota di scorta completamente integrato montato sul cassone, una barra portaoggetti RamBar, pedane laterali in stile off-road e ganci di traino Mopar Blue anteriori e posteriori. La superficie del cassone del camion è protetta da un rivestimento del cassone nero con texture spruzzata Mopar.

All’interno degli interni migliori della categoria, una guida per accessori del pannello strumenti multifunzione tiene saldamente in posizione vari dispositivi mobili. Un badge personalizzato con serializzazione Mopar Blue è apposto sulla console centrale bloccabile. Il Mopar ’25 Ram 1500 RHO è alimentato dal nuovissimo motore Hurricane High Output Straight-Six Turbo (SST) da 3,0 litri. Il motore Hurricane High Output da 3,0 litri è valutato a 540 cavalli e 521 lb.-ft. di coppia, offrendo un maggiore risparmio di carburante e meno emissioni, generando al contempo più cavalli e coppia rispetto ad altri motori V-8 aspirati e sei cilindri potenziati nel segmento leggero.

Un sistema di sospensioni anteriori indipendenti con smorzamento attivo delle prestazioni utilizza alluminio ad alta resistenza per mantenere la resistenza e la durata complessive. I bracci di controllo superiori e inferiori anteriori più lunghi e di dimensioni considerevoli sono progettati con un’attenzione particolare alla corsa aggiuntiva delle ruote e alla carreggiata dell’assale. Questo sistema di sospensioni presenta molle a taratura modificata, paraurti e controllo dello smorzamento per fornire prestazioni e resistenza migliorate.

Gli ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2 utilizzano una struttura monoblocco lavorata con precisione composta da alluminio rigido per ridurre e dissipare il calore e regolare continuamente le forze di smorzamento per un controllo ottimale della carrozzeria e l’isolamento del terreno.

Il Mopar ’25 Ram 1500 RHO presenta un sistema di sospensioni posteriori standard innovativo, durevole e unico. Lo smorzamento adattivo e un sistema di bobine a cinque bracci creano caratteristiche di guida confortevoli indipendentemente dalla superficie stradale. I punti rigidi del telaio differiscono rispetto a un Ram 1500 di serie, consentendo una corsa dell’assale posteriore fino a 14 pollici. Il Ram 1500 RHO offre oltre il 40% di corsa aggiuntiva della ruota posteriore rispetto al resto della gamma Ram 1500.

L’altezza da terra di 11,8 pollici è dovuta in parte a un aumento di due pollici dell’altezza di marcia rispetto al resto della gamma Ram 1500, insieme a pneumatici da 35 pollici. Questa combinazione consente alla RHO di superare facilmente gli ostacoli in superficie e ad alta velocità. Tutte le 250 unità della Mopar ’25 Ram 1500 RHO saranno costruite secondo le stesse specifiche esclusive solo per i mercati statunitense e canadese. La produzione prevede 225 unità per il mercato statunitense e 25 unità per il Canada. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore statunitense per l’esclusivo pacchetto Mopar ’25 è di $ 6.500.