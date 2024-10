Gran Galà Alfa Romeo 2024, 15 anni di passione ed entusiasmo

Alfa Romeo Stile porta ancora una volta tantissimi appassionati del marchio Alfa Romeo al tradizionale evento che da ben 15 anni rappresenta un appuntamento per celebrare il Biscione. L’occasione è un vero e proprio raduno che mette insieme amore, passione e collezionismo nel mondo dello storico marchio italiano. L’evento sarà arricchito da un’esclusiva anteprima sabato 23 novembre, preludio all’evento principale di domenica 24 novembre.

La location scelta è ancora una volta straordinaria, utile a rendere questo incontro ancora più unico. i tratta del prestigioso Villaverde Hotel & Resort – Wellness Spa & Golf a Fagagna, in provincia di Udine. Qui avranno luogo le attività del club, organiate con il supporto delle istituzioni locali e regionali che collaborano da tempo alla promozione dei valori del raduno.

La mission come club di estimatori e appassionati Alfa Romeo resta sempre quella di mantenere vive le tradizioni, le passioni e i valori del leggendario marchio del Biscione, senza tralasciare nessun fan e, soprattutto, nessun modello, da quelli d’epoca a quelli recenti.

L’occasione del 2024 che riunisce tantissimi alfisti, sia dal Friuli-Venezia Giulia che da altre parti d’Italia e d’Europa, è importante per condividere un momento inevitabilmente speciale.

Questo raduno monomarca Alfa Romeo è pensato per mettere in risalto ogni modello della gloriosa casa automobilistica, celebrando i successi sportivi e la lunga storia di 114 anni del Biscione. È un’occasione perfetta per immergersi completamente nella passione Alfa Romeo, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, in un clima di festa e condivisione.

Il Gran Galà consiste anche in una formula di successo, grazie a un’organizzazione impeccabile che garantisce un’esperienza di alta classe a un prezzo accessibile.

Il programma prevede paesaggi mozzafiato nel Friuli Medio Collinare, una serata di vigilia con intrattenimento, una colazione in un castello regionale di prestigio e un pranzo di gala per concludere in bellezza il Gran Galà Alfa Romeo di Fine Stagione. Per tutti i dettagli, è possibile consultare il link di Alfa Romeo Stile.